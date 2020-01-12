В Днепропетровской области пенсионерка внезапно умерла в супермаркете

В пятницу, 10 января, в Кривом Роге Днепропетровской области в одном из супермаркетов Покровского района обнаружили умершую пенсионерку.

Женщина умерла прямо возле кассы, следов насилия у нее не было. Об этом сообщил Первый Городской.

Новости Под Днепром мужчина до смерти избил родную мать

Около 17:40 на улице Мусоргского в одном из сетевых супермаркетов нашли труп пенсионерки. Погибшая 70-летняя женщина лежала на спине возле кассы. Осмотрев тело, правоохранители не нашли следов насильственной смерти.

Тело передали судмедэкспертам для выяснения причин смерти женщины.

Пенсионерка умерла в супермаркете НТВ

Ранее OBOZREVATEL сообщал о том, что в Днепре в троллейбусе №20 пьяный мужчина спровоцировал драку с пассажирами. Чтобы успокоить неадекватного мужчину был применен слезоточивый газ.

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