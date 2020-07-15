В Днепропетровской области изменили правила карантина

На Днепропетровщине карантинные ограничения претерпели ряд изменений. В силу они вступили сегодня, 15 июля.

Решение о переменах в режиме карантина в регионе вчера приняла Днепропетровская региональная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, сообщили в пресс-службе Днепропетровского областного совета.

С сегодняшнего дня запрещается работа учреждений культуры с наполненностью более 50%. Под запретом также работа ночных клубов, кафе и ресторанов с 23:00 до 07:00.

Теперь при проведении массовых мероприятий между участниками должна быть дистанция не менее полутора метров. Не касается это только кинопоказов в кинотеатрах.

Кто не должен проходить самоизоляцию:

• лица, которые не находились на территории государств со значительным распространением COVID-19 в течение последних 14 дней;

• те, кто следуют через область транзитом, или имеют приглашение на поступление в вуз, если нет оснований полагать, что они были в контакте с больными коронавирусом;

• участники ВНО и сотрудники миссий, аккредитованных в Украине, которые пересекают границы с временно оккупированными территориями и Крымом.

Все противоэпидемические мероприятия, связанные с карантином и самоизоляцией, должны выполняться в соответствии с порядком, утвержденным Кабмином.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Днепре резко увеличилось количество зараженных коронавирусом.