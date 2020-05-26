В Днепре змеи оккупировали набережную: в сеть попали фото

Алина Рашевская Жизнь города 11:21, 26.05.2020 Обновлено: 11:47, 26.05.2020

С приходом тепла набережную в Днепре буквально заполонили змеи.

Представителей пресмыкающихся регулярно наблюдают на территории от Фестивального причала и до поворота на Новый мост. Соответствующие фото опубликовали в Facebook-группе "События Днепропетровская и области".

В Днепре змеи оккупировали набережную
krasnouhie.ru

Многие днепряне встревожены таким соседством. Однако, как прокомментировал OBOZREVATEL эколог-биолог Виктор Мильвус, поводов для опасения нет. На снимках запечатлены водяные ужи. Они абсолютно безвредны для человека.

В Днепре змеи оккупировали набережную
Facebook-группа "События Днепропетровская и области"
В Днепре змеи оккупировали набережную
Facebook-группа "События Днепропетровская и области"
В Днепре змеи оккупировали набережную
Facebook-группа "События Днепропетровская и области"
Скриншот
Facebook-группа "События Днепропетровская и области"

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Днепре парк Богдана Хмельницкого заполонило аномальное количество гусениц. Личинок настолько много, что при сильных порывах ветра они "дождем" опадают с деревьев.

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Днепр Жизнь города

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