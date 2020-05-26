Главная Новости
26 мая • обновлено в 11:53
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Жизнь города

Алина Рашевская
Все статьи автора

В Днепре змеи оккупировали набережную: в сеть попали фото

604
Читать материал на украинском

С приходом тепла набережную в Днепре буквально заполонили змеи.

Представителей пресмыкающихся регулярно наблюдают на территории от Фестивального причала и до поворота на Новый мост. Соответствующие фото опубликовали в Facebook-группе "События Днепропетровская и области".

В Днепре змеи оккупировали набережную

В Днепре змеи оккупировали набережную

krasnouhie.ru

Многие днепряне встревожены таким соседством. Однако, как прокомментировал OBOZREVATEL эколог-биолог Виктор Мильвус, поводов для опасения нет. На снимках запечатлены водяные ужи. Они абсолютно безвредны для человека.

В Днепре змеи оккупировали набережную

В Днепре змеи оккупировали набережную

Facebook-группа "События Днепропетровская и области"

В Днепре змеи оккупировали набережную

В Днепре змеи оккупировали набережную

Facebook-группа "События Днепропетровская и области"

В Днепре змеи оккупировали набережную

В Днепре змеи оккупировали набережную

Facebook-группа "События Днепропетровская и области"

Скриншот

Скриншот

Facebook-группа "События Днепропетровская и области"

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Днепре парк Богдана Хмельницкого заполонило аномальное количество гусениц. Личинок настолько много, что при сильных порывах ветра они "дождем" опадают с деревьев.

Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!

Автор
Алина Рашевская
Место
Украина Днепр
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Днепр Жизнь города

Коронавирус. Самое важное

  • УКРАИНА:

    Подтвержденные случаи: 21 584.

    Вылечились: 7575. Умерли: 644.

  • В мире заболели более 5,5 млн человек, погибли – более 347 тысяч.

  • Ляшко назвал два условия, при которых Украина избежит второй волны COVID-19.

  • Названа болезнь, которая повышает риск смерти от коронавируса.

  • Ученые выяснили, насколько опасны мутации коронавируса.

Новости

Топ-публикации

Топ-блоги