В Днепре жители жилмассива разгромили ограждение, где пытались построить МАФы. Видео

В субботу, 25 января, в Днепре на ж/м Сокол люди снесли ограждение на месте, где планировалась застройка ларьков.
Жители ж/м Сокол собирают подписи для отмены строительства. Об этом пишут на странице "ж. м. Сокол, Днепр" в Facebook (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).
"В 12:00 возле АТБ сбор подписей за отмену строительства не понятно чего перед АТБ там, где раньше стояли "ларьки" на газоне. Подписи надо будет в 4 места, поэтому расписываемся 4 раза. Приходите и приводите знакомых, друзей. Вместе мы сила", - пишут на странице.
Скриншот
Facebook/ж. м. Сокол, Днепр
В тоже время в социальных сетях появилось фото и видео, где группа молодых людей ломает металлическое ограждение на месте, где планировалась постройка.
Противники застройки также требуют благоустройства и восстановления зеленой зоны на бульваре, где произошла конфликтная ситуация. Кроме этого, они готовят письменные обращения к мэру Днепра и депутатам горсовета.
Скриншот
Facebook/ж. м. Сокол, Днепр
Люди разгромили ограждение, где пытались построить МАФы
Facebook/ж. м. Сокол, Днепр
Сбор подписей
Facebook/ж. м. Сокол, Днепр
Сбор подписей
Facebook/ж. м. Сокол, Днепр
Ранее OBOZREVATEL писал, что в мэрии Днепра разоблачили масштабную махинацию по продаже земли по фальшивым документам. В связи с этим, мэр Днепра Борис Филатов призвал Генпрокуратуру, НАБУ и ГБР взяться за расследование земельных махинаций.
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