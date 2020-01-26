В Днепре жители жилмассива разгромили ограждение, где пытались построить МАФы. Видео

В субботу, 25 января, в Днепре на ж/м Сокол люди снесли ограждение на месте, где планировалась застройка ларьков.

Жители ж/м Сокол собирают подписи для отмены строительства. Об этом пишут на странице "ж. м. Сокол, Днепр" в Facebook (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

"В 12:00 возле АТБ сбор подписей за отмену строительства не понятно чего перед АТБ там, где раньше стояли "ларьки" на газоне. Подписи надо будет в 4 места, поэтому расписываемся 4 раза. Приходите и приводите знакомых, друзей. Вместе мы сила", - пишут на странице.

Скриншот Facebook/ж. м. Сокол, Днепр

В тоже время в социальных сетях появилось фото и видео, где группа молодых людей ломает металлическое ограждение на месте, где планировалась постройка.

Противники застройки также требуют благоустройства и восстановления зеленой зоны на бульваре, где произошла конфликтная ситуация. Кроме этого, они готовят письменные обращения к мэру Днепра и депутатам горсовета.

Скриншот Facebook/ж. м. Сокол, Днепр

Люди разгромили ограждение, где пытались построить МАФы Facebook/ж. м. Сокол, Днепр

Сбор подписей Facebook/ж. м. Сокол, Днепр

Сбор подписей Facebook/ж. м. Сокол, Днепр

Ранее OBOZREVATEL писал, что в мэрии Днепра разоблачили масштабную махинацию по продаже земли по фальшивым документам. В связи с этим, мэр Днепра Борис Филатов призвал Генпрокуратуру, НАБУ и ГБР взяться за расследование земельных махинаций.

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