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18 ноября • обновлено в 14:14
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В Днепре женщина за несколько секунд ограбила посетительницу кафе. Видео

2.2т
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В Днепре 17 ноября в одной из городских кофеен карманница внаглую обворовала посетительницу.

Всего за несколько секунд женщина вытащила из куртки девушки телефон и скрылась с места преступления. Видео инцидента опубликовали в Telegram-канале "Х**вый Днепр".

Скриншот

Скриншот

Telegram-канал "Х**вый Днепр"

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Одна из гостей заведения, наслаждаясь выпечкой и общением с подругой, даже не заподозрила, что стала жертвой ограбления. Воровка подкралась сзади и, параллельно рассматривая содержимое холодильника, незаметно вытащила мобильник из ее кармана. Спрятать добычу от посторонних глаз ей помог шарф, которым она накрыла руку. Чтобы не вызвать подозрение, женщина еще какое-то время рассматривала прилавки, после чего покинула помещение.

"Технично отработала телефон у сидящей в углу девушки в красной куртке. По классической схеме", – добавила автор публикации.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Днепре вооруженные подростки запугали весь город. 17 ноября двое парней с ножом набросились на девушек с требованием отдать им телефоны. В случае отказа хулиганы угрожали кровавой расправой.

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Автор
Алина Рашевская Алина Рашевская
Место
Украина Днепр
Тег
грабеж
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