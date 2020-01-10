В Днепре женщина с уникальным заболеванием родила здорового ребенка: трогательные фото

В Днепре женщина с уникальным наследственным заболеванием - синдромом Гольденхара родила здорового ребенка.

Девочка весом почти три килограмма появилась на свет в родильном доме областной больницы имени Мечникова. Об этом рассказала врач Ольга Фандеева на своей странице в Facebook (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

По ее словам, беременная поступила в акушерское отделение на плановое кесарево сечение из-за рубца на матке.

facebook.com/f.a.olya

"Женщина очень маленького роста с уникальным заболеванием: синдром Гольденхара и еще множеством сопутствующих патологий. Путем операции "кесарево сечение" сегодня на свет появилась прекрасная, вполне здоровая маленькая девочка весом 2950 граммов и 46 см роста", – написала Фандеева.

facebook.com/f.a.olya

Сейчас новорожденная находится в реанимации и потихоньку набирает вес.

Отметим, что синдром Гольденхара является редким наследственным заболеванием, которое характеризуется комплексным поражением глаз, уха, позвоночника, отмечается асимметрия лица из-за одностороннего недоразвития нижней челюсти.

facebook.com/f.a.olya

Ранее OBOZREVATEL писал, что нейрохирурги Днепровской областной больницы имени Мечникова подарили вторую жизнь мужчине с тяжелым заболеванием мозга, практически не оставлявшим ему шансов на выживание.

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