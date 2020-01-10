Главная Новости
10 января • обновлено в 07:52
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Жизнь города

В Днепре женщина с уникальным заболеванием родила здорового ребенка: трогательные фото

Читать материал на украинском

В Днепре женщина с уникальным наследственным заболеванием - синдромом Гольденхара родила здорового ребенка.

Девочка весом почти три килограмма появилась на свет в родильном доме областной больницы имени Мечникова. Об этом рассказала врач Ольга Фандеева на своей странице в Facebook (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

По ее словам, беременная поступила в акушерское отделение на плановое кесарево сечение из-за рубца на матке.

Новости
"Чувствую себя совершенным": мужчина родил ребенка от женщины
В Днепре женщина с уникальным заболеванием родила здорового ребенка: трогательные фото

facebook.com/f.a.olya

"Женщина очень маленького роста с уникальным заболеванием: синдром Гольденхара и еще множеством сопутствующих патологий. Путем операции "кесарево сечение" сегодня на свет появилась прекрасная, вполне здоровая маленькая девочка весом 2950 граммов и 46 см роста", – написала Фандеева.

В Днепре женщина с уникальным заболеванием родила здорового ребенка: трогательные фото

facebook.com/f.a.olya

Сейчас новорожденная находится в реанимации и потихоньку набирает вес.

Отметим, что синдром Гольденхара является редким наследственным заболеванием, которое характеризуется комплексным поражением глаз, уха, позвоночника, отмечается асимметрия лица из-за одностороннего недоразвития нижней челюсти.

В Днепре женщина с уникальным заболеванием родила здорового ребенка: трогательные фото

facebook.com/f.a.olya

Ранее OBOZREVATEL писал, что нейрохирурги Днепровской областной больницы имени Мечникова подарили вторую жизнь мужчине с тяжелым заболеванием мозга, практически не оставлявшим ему шансов на выживание.

Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!

Автор
Карина Бондаренко
Место
Украина Днепр
Теги
новорожденный болезнь
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
2
Интересно
0
Печально
1
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новости

Топ-публикации

Топ-блоги