В роддоме областной больницы имени Мечникова в Днепре женщина с коронавирусом родила здорового ребенка.

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Мальчик весом 3,5 кг и ростом 54 см появился на свет ночью 29 апреля. Об этом на своей странице в Facebook сообщил главный врач Сергей Рыженко.

В Днепре женщина с коронавирусом родила здорового ребенка kolobok.ua

"Все женщины, которые в ближайшее время планируют рожать с диагностированным COVID-19, могут не переживать – именно здесь, в Мечникова, получат свое долгожданное счастье с помощью профессионалов", – написал Рыженко.

Врач отметил, что мальчика назвали редким именем Самуил.

Как писал OBOZREVATEL ранее, на Днепропетровщине увеличилось количество зараженных COVID-19.

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