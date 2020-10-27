В Днепре женщина с COVID-19 родила здорового ребенка

В воскресенье, 25 октября, в Днепре в больнице имени Мечникова у пациентки с COVID-19 родился здоровый ребенок.

Беременная 28-летняя женщина поступила в медучреждение с тяжелой пневмонией. Неделю за ней наблюдали медики "коронавирусного" отделения больницы, сообщает 34-й канал.

На седьмой день врачи провели кесарево сечение – на свет появилась здоровая девочка. Роды прошли без осложнений, сейчас и мать, и ребенок чувствуют себя удовлетворительно, их жизнь вне угрозы.

"Они находятся пока в ковид-центре, получают медицинскую помощь. И я надеюсь, что в ближайшее время мы обязательно их выпишем домой. Ребенок чувствует себя нормально. Мамочка выздоравливает", – рассказал главный врач больницы Сергей Рыженко.

Ранее OBOZREVATEL сообщал о том, что в Днепре у ребенка с COVID-19 на 20 минут остановилось сердце. Болезнь быстро прогрессировала и дала многочисленные осложнения.