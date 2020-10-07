В Днепре женщина с COVID-19 родила здорового ребенка.

Во вторник, 6 октября, в Днепре 31-летняя женщина с диагностированным коронавирусом родила здорового ребенка.

Пациентка поступила в областную клиническую больницу имени Мечникова с подозрением на гипоксию плода. Как сообщил на своей странице в Facebook главный врач медучреждения Сергей Рыженко, из-за наличия угрозы для жизни малышки врачи приняли решение сделать кесарево сечение.

"Ковид-пневмонии – опасное явление, а во время беременности оно опасно вдвойне, потому что мама "дышит за двоих", и в результате поражения ее легких появляется угроза гипоксии плода. У Катюши отмечались все признаки гипоксии плода, и во благо малыша было принято решение: родоразрешать путем операции кесарева сечения", – написал Рыженко.

Операция прошла без осложнений. На свет появилась доношенная и здоровая девочка весом 3 килограмма 110 грамм и ростом 53 сантиметра. Сейчас мама с ребенком находятся в стабильном состоянии, угрозы их жизни и здоровью нет.

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