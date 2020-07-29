В Днепре женщина распылила перцовый баллончик в лица детей. amur.info

В Днепре вечером 28 июля местная жительница распылила газовый баллончик в лица детей, которые отдыхали во дворе ее дома.

Таким образом она отомстила им за слишком шумное поведение. Инцидент произошел на проспекте Богдана Хмельницкого около 19:30, сообщает "Днепр оперативный".

В результате пострадали шестеро ребят в возрасте от 10 до 13 лет. На место вызвали скорую и полицию. Дети получили необходимую медицинскую помощь, от госпитализации они отказались.

Полицейским удалось установить место проживания горожанки. На данный момент устанавливаются все детали произошедшего.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Днепре извращенца привязали к столбу за мастурбацию при детях.