В Днепре женщина прилюдно избила мужчину ногами: видео инцидента

В Днепре 24 декабря супружеская пара устроила семейные разборки посреди улицы, благодаря чему оказалась в центре внимания прохожих.

Женщина прилюдно отомстила нетрезвому мужу, который беспечно спал на тротуаре и не реагировал на ее замечания. Соответствующее видео опубликовали в Telegram-канале "Х**вый Днепр".

Скриншот Telegram-канал "Х**вый Днепр"

Конфликтную пару заприметили возле Славянского рынка. Свернувшись калачиком, мужчина отдыхал посреди тротуара. Его крепкий сон прервала женщина, которая принялась его будить пинками по спине. Не поднимаясь на ноги, тот начал отвечать ей тем же. Чем все закончилось и чья взяла – неизвестно.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Днепре на акцию протеста вышли около тысячи людей в оранжевых жилетах. Митинг, который в течение нескольких месяцев не прекращается под окнами главного офиса ПриватБанка на Победе, распространился еще на четыре отделения по всему городу. Больше всего "досталось" центру Днепра.

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