В Днепре женщина превратила свою квартиру в свалку. Фото и видео

В пятницу, 7 августа, коммунальщики вывозили мусор из жилища днепрянки с "синдромом Плюшкина" на улице Короленко, 15.

Пенсионерка годами собирает у себя в квартире различный хлам, от чего в последствии страдают окружающие. Об этом сообщает OBOZREVATEL с места событий (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

Как рассказали соседи "Плюшкиной", такая ситуация в их доме наблюдается с 1996 года. Гончаровой Раисе Ивановне сейчас около 75 лет, раньше она работала актрисой в театре, а теперь уже более 20 лет складирует мусор в своей квартире и отравляет жизнь остальным местным жителям.

В Днепре женщина превратила свою квартиру в свалку

Хламом заполнена практически вся квартира днепрянки, завалы местами достигают человеческого роста. Из-за того, что мусор лежит там годами и гниет, в подъезде стоит ужасный запах. Свалка, в которую превратилось ранее жилое помещение, стала домом для множества тараканов, пауков и даже крыс.

В Днепре женщина превратила свою квартиру в свалку

В Днепре женщина превратила свою квартиру в свалку

Соседи и прихожане расположенной поблизости церкви стараются помочь женщине. Они приглашают ее к себе помыться, так как ванной в квартире у Раисы Ивановны нет, и снабжают едой. В ответ на такое отношение гражданка продолжает нарушать покой местных жителей. По словам соседей, она справляет нужду в банку, а после выливает нечистоты прямо на дорогу. Нередко женщина выходит на улицу полностью обнаженной.

Коммунальщики совместно с представителями днепровской "Муниципальной варты" попытались попасть в квартиру гражданки, чтобы начать освобождать ее от накопившегося хлама. Женщина отчаянно сопротивлялась и требовала, чтобы ее оставили в покое. Она выгоняла всех из подъезда и утверждала, что мусора в ее квартире нет.

В Днепре женщина превратила свою квартиру в свалку

В Днепре женщина превратила свою квартиру в свалку

В Днепре женщина превратила свою квартиру в свалку

На место событий прибыли патрульные, которые также не смогли уговорить женщину освободить вход в помещение. Полицейские вызвали медиков, которые вывели днепрянку из квартиры и посадили в машину скорой помощи. По словам врача-психиатра, у Раисы Ивановны есть все признаки расстройства. Было принято решение забрать женщину на обследование в психиатрическую больницу. После этого гражданка снова вернется к себе домой.

В Днепре женщина превратила свою квартиру в свалку

В Днепре женщина превратила свою квартиру в свалку

В Днепре женщина превратила свою квартиру в свалку

В Днепре женщина превратила свою квартиру в свалку

В Днепре женщина превратила свою квартиру в свалку

"Чтобы человек проходил психиатрическое лечение, есть только две возможности. Первая - это если обратится лично она, вторая - если она совершит уголовное преступление и в судебном порядке будет назначена психиатрическая экспертиза. У нас очень либеральное законодательство, поэтому принудительно лечить никого невозможно", - рассказал Антон Андриенко, главный специалист отдела обеспечения деятельности городского главы Днепра и его заместителей.

После того, как Раису Ивановну госпитализировали, коммунальщики продолжили выносить мусор из ее квартиры. Многочисленные мешки с хламом они грузили в КАМАЗ. После очистки помещения дом обработают от тараканов. Также соседи выразили готовность помочь женщине, навести порядок в ее квартире и приобрести необходимую мебель.

В Днепре женщина превратила свою квартиру в свалку

В Днепре женщина превратила свою квартиру в свалку

В Днепре женщина превратила свою квартиру в свалку

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Днепре на улице Большая Диевская, 4 одна из местных жительниц также превратила свою квартиру в свалку.