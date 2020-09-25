В Днепре заявили о сложной ситуации с COVID-19: в реанимации заняты все койки

В Днепре сообщили о сложной ситуации с распространением коронавирусной инфекции. Из-за роста тяжелых больных в отделении реанимации больницы имени Мечникова уже заняты все койки.

По словам главного врача медучреждения Сергея Рыженко, в больнице в четыре раза увеличили количество тестов на COVID-19, которые проводят круглосуточно. Об этом он рассказал в эфире ток-шоу "Право на власть" (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"И в отделении реанимации больницы Мечникова, которая рассчитана на 15 коек, уже все койки заняты. Сложные больные, которым оказываем помощь, по сути, спасая их. Думаю, что сегодня необходимо решить все вопросы, которые будут касаться противоэпидемической безопасности, потому что именно все массовые мероприятия, которые проходят и в городах, и на площадях, они, к сожалению, добавляют заболеваемость, которая наполняет больницы тяжелыми формами", – сказал Рыженко.

Главврач отметил, что в его больнице три медработника заболели коронавирусом. Он также сказал, что тесты в больнице Мечникова проводятся бесплатно.

"Мы этим гордимся. У нас самая мощная лаборатория в Днепре, которая обслуживает не только больницу Мечникова, а большую часть города Днепр. Делаем максимально. В 4 раза увеличили количество тестов, которые проводят по сути круглосуточно. Более двух тысяч тестов ежедневно мы выдаем. Это большая цифра", – добавил Рыженко.

За минувшие сутки в городе зафиксировали 240 новых случаев коронавируса.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, с понедельника, 28 сентября, в Украине начнет действовать новое карантинное зонирование по регионам. В "желтую" зону попали города Днепр и Кривой Рог, Верхнеднепровский, Днепровский, Пятихатский и Царичанский районы Днепропетровской области.