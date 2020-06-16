В Днепре завоют сирены: когда и почему

В Днепре 24 июня по всему городу будут звучать сирены. Они сымитируют сигнал "Внимание всем".

Это запланированная проверка системы оповещения населения. Горожане услышат ее в 13:55, сообщил "Информатор".

В разных районах города будет звучать беспрерывный сигнал, после подачи которого включат устное сообщение, предупреждающее о чрезвычайной ситуации.

Услышав вой сирен, необходимо включить радиоприемник или телевизор, где будут транслировать сообщение от центральных или местных органов власти по вопросам гражданской защиты. И хотя это будет просто проверка, напомним, что в случае нештатной ситуации необходимо действовать согласно правилам, озвученным в сообщении. Выполнять инструкции стоит четко и без паники.

Систему оповещения проверяют на Днепропетровщине ежегодно. Она всегда должна быть готова к работе.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, во вторник, 16 июня, в нескольких районах Днепра не будет электричества.