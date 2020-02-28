В Днепре запустят троллейбусы на жилмассив Приднепровск

Городской совет Днепра в сентябре 2020 года планирует запустить новую троллейбусную линию на жилой массив "Приднепровск".

Новая ветка должна появиться на День города – 13 сентября. Об этом заявил директор департамента транспорта Днепровского горсовета Игорь Маковцев в эфире программы "Васильевский остров" (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

В рамках строительства Приднепровской линии реконструируют две тяговые подстанции. Для этого сузят полосы в районе Набережной Победы для того, чтобы была возможность прокладки кабелей.

Игорь Маковцев Скриншот

"Маршрут в Приднепровск будет осуществляться через Южный мост. Ветка будет идти от центра – либо Танк (10-й или 12-й тупик), будет двигаться полностью по Набережной аж до Южного моста, после чего будет уходить вправо под электростанцию и дальше на Приднепровск, объезжая весь жилмассив. Таким образом жители 6-й Победы тоже получат электротранспорт, но не с проспекта Героев, а с Набережной", – подчеркнул Игорь Маковцев.

Как писал OBOZREVATEL ранее, в Днепре на проспекте Яворницкого на маршрутное такси №101 упало дерево. В момент инцидента в салоне транспортного средства находились пассажиры.

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