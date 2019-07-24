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В Днепре запустят бесплатное речное такси: расписание и причалы

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С 25 июля в Днепре будет работать бесплатное речное такси на время перекрытия Нового моста.

Два катера будут ходить в стороны левого и правого берегов шесть дней в неделю с семи утра до восьми вечера. Об этом на своей странице в Facebook сообщил мэр Днепра Борис Филатов.

По словам мэра, причалы для посадки и высадки будут расположены на Сичеславской Набережной в районе стелы "Юность Днепра" (на Правом берегу) и на жилом массиве "Солнечный" в районе смотровой площадки (на Левом берегу).

В Днепре запустят бесплатное речное такси: расписание и причалы

Один катер будет вмещать 50 человек.

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Как рассказал Филатов, в пиковые часы, а именно с 7:00 до 10:00 и с 17:00 до 20:00 суда будут курсировать с интервалом движения 15 минут. В обычное время интервал составит 30 минут.

В Днепре запустят бесплатное речное такси

В Днепре запустят бесплатное речное такси

Facebook Borys Filatov

"И ещё. Название одного из пароходиков “Весёлый Роджер". Я серьёзно. Дорогие земляки, пожалуйста, не надо представлять себя пиратами и брать мэрию на абордаж пока есть временные неудобства", - добавил Филатов.

Днепряне положительно отреагировали на идею городского совета запустить бесплатные прогулочные катера.

"Здорово!!!!",

"Неожиданно от наших властей, респект!!!",

"СПАСИБО! Это реально хорошая альтернатива душным маршруткам и автобусам...теперь не только быстрее, но ещё и с удовольствием", - пишут пользователи в комментариях под заявлением Филатова.

Скриншот

Скриншот

Facebook Borys Filatov

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что за ремонтом Нового моста в Днепре можно круглосуточно наблюдать с камеры видеонаблюдения.

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Персона
Борис Филатов
Место
Украина Днепр
Теги
транспорт Днепр
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Даю в рот бандерокаклам
Даю в рот бандерокаклам
"...с семи утра до восьми вечера..." В остальное время пердянам будет предложено переправляться вплавь)))
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