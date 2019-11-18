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18 ноября • обновлено в 15:42
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София Ковнир
София Ковнир

В Днепре запустили социальный автобус: названы график и стоимость проезда

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На маршруты Днепра вышел социальный автобус сверхбольшой вместимости.

Так, на 37 маршруте будет курсировать 15-метровый автобус, сообщил ГорТранс на странице в Facebook.

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Социальный автобус

Социальный автобус

Facebook ГорТранс

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"После ремонтных работ он вышел на социальный график вместо старого, который принадлежал прошлому перевозчику", – написали на странице.

Стоимость проезда на этом маршруте составит всего 3,50 гривень.

График отправления автобуса из конечных остановок:

  • От ж/м Левобережный-3: 6:20, 8:10, 17:30.

  • От ж/м Северный: 7:10, 16:30.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Днепре можно отследить движение автобусных маршрутов по городу в режиме онлайн.

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Автор
София Ковнир София Ковнир
Место
Украина Днепр
Тег
маршрутка
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