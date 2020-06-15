В Днепре запустили сбор плазмы для лекарства от COVID-19: какие условия и сколько платят

Сбором плазмы крови людей, переболевших коронавирусом, занялась украинская биофармацевтическая компания "Биофарма плазма", которая относится к Международному альянсу производителей препаратов из плазмы COVID -19.

Кровь соберут и у жителей Днепра, договоренность с администрацией города компания подтвердила в начале мая, сообщили в пресс-службе Днепровского городского совета.

Это может ускорить разработку препарата, который поможет больным во время эпидемии. Украинские специалисты будут работать вместе с ведущими мировыми учеными.

"Благодаря городскому департаменту охраны здоровья населения мы стремимся объединять усилия с ведущими производителями, занимающимися вопросами создания возможных лекарств для борьбы с эпидемией. Если получится – будет замечательно. Если нет – все равно это будет вкладом в науку",- сообщил мэр Днепра Борис Филатов во время визита на станцию переливания крови.

К физическому здоровью доноров строгие требования. Это отсутствие ОРВИ в течение двух недель и отрицательные ПЦР тесты на коронавирус. Донорам плазмы для создания возможных лекарств предусмотрена выплата в размере одной тысячи гривен компенсации.

На станции переливания крови смогут пройти тестирование люди, которые находятся в группе риска: медики, пограничники, полиция.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, в Украине подтверждены уже 31 810 случаев инфицирования коронавирусом