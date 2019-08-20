В Днепре запретят движение машин в парках: опубликован проект решения

В парках Днепра планируют запретить движение транспорта.
Такое нововведение хотят сделать с целью безопасности граждан, сказано в проекте решения исполнительного комитета.
Так, движение машин собираются запретить в Севастопольском парке и Парке Памяти и Примирения.
Парк в Днепре
IGotoWorld
Отметим, что въезд в парки будет открыт только для служебного транспорта.
Контролировать ход выполнения этого решения будет заместитель мэра Днепра Михаил Лысенко.
Как сообщал OBOZREVATEL, в Днепре устроили проверку маршруток: стали известны результаты.
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