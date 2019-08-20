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В Днепре запретят движение машин в парках: опубликован проект решения

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В парках Днепра планируют запретить движение транспорта.

Такое нововведение хотят сделать с целью безопасности граждан, сказано в проекте решения исполнительного комитета.

Так, движение машин собираются запретить в Севастопольском парке и Парке Памяти и Примирения.

Парк в Днепре

Парк в Днепре

IGotoWorld

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Отметим, что въезд в парки будет открыт только для служебного транспорта.

Контролировать ход выполнения этого решения будет заместитель мэра Днепра Михаил Лысенко.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Днепре устроили проверку маршруток: стали известны результаты.

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Место
Украина Днепр
Тег
транспорт
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