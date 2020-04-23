В Днепре запретили продавать готовую еду и ходить на кладбища

С 23 апреля в Днепре запретили производить и продавать готовую кулинарную продукцию, а также посещать кладбища, кроме случаев захоронения.

Запрет касается ресторанов, кафе, столовых, закусочных, пиццерий, киосков, отделов кулинарии супермаркетов и магазинов, сообщили в пресс-службе городского совета.

В Днепре запретили продавать готовую еду retail.ru

Исключение существует только для адресной доставки, если работники и клиенты обеспечены средствами индивидуальной защиты. Такое решение приняла специальная комиссия по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации природного характера местного уровня.

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