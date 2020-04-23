Главная Новости
23 апреля • обновлено в 10:29
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Жизнь города

Карина Бондаренко
Все статьи автора

В Днепре запретили продавать готовую еду и ходить на кладбища

372
Читать материал на украинском

С 23 апреля в Днепре запретили производить и продавать готовую кулинарную продукцию, а также посещать кладбища, кроме случаев захоронения.

Запрет касается ресторанов, кафе, столовых, закусочных, пиццерий, киосков, отделов кулинарии супермаркетов и магазинов, сообщили в пресс-службе городского совета.

В Днепре запретили продавать готовую еду

В Днепре запретили продавать готовую еду

retail.ru

Исключение существует только для адресной доставки, если работники и клиенты обеспечены средствами индивидуальной защиты. Такое решение приняла специальная комиссия по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации природного характера местного уровня.

Ранее OBOZREVATEL писал, как помянуть усопших дома, не подвергая жизнь опасности во время поминальной недели в Днепре.

Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!

Автор
Карина Бондаренко
Место
Украина Днепр
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
2
3
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Днепр Жизнь города

Коронавирус. Самое важное

  • УКРАИНА:

    Подтвержденные случаи: 7170.

    Вылечились: 504. Умерли: 187.

  • В мире заболели почти 2,6 миллиона человек, погибли – более 182 тысяч.

  • Карантин в Украине продлили до 11 мая из-за эпидемии коронавируса.

  • В ВОЗ озвучили новые тревожные тенденции в связи с пандемией - это надолго.

  • В Италии планируют тестировать средство от подагры для лечения COVID-19.

  • В США впервые подтвердили заражение домашних кошек коронавирусом.

Новости

Топ-публикации

Топ-блоги