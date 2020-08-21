В Днепре запланировано отключение воды: кого коснется . pbs.twimg.com

Во вторник, 25 августа, на левом берегу Днепра отключат воду.

Водоснабжение будет отсутствовать в связи с подготовкой водопроводных сетей к работе в осенне-зимний период. Об этом сообщили в пресс-службе КП "Днепрводоканал".

Без воды с 10:00 до 20:00 останутся жители домов по таким адресам:

ул. Калиновая, 82, 82А, 82Б, 84, 86, 88, 90, 92, 94, 96, 98, 100;

ул. Софьи Ковалевской, 84;

ул. Академика Образцова, 1/1, 1/2, 1/3.

Водоканал рекомендует горожанам заранее сделать запас воды на период отключения.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что жителей Днепропетровщины предупредили о возможной опасности в праздничные дни. Накануне празднования Дня Государственного Флага и Дня Независимости Украины Управление СБУ просит граждан быть бдительными.

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