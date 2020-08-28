В Днепре запланировано отключение света: кого коснется . tatlin.ru

В субботу, 29 августа, в нескольких районах Днепра не будет света.

Отключение связано с проведением технических и ремонтных работ, сообщили в пресс-службе ДТЭК "Днепровские электросети".

Света не будет с 9:00 до 17:00 по следующим адресам:

Амур-Нижнеднепровский район:

улица Богомаза, 122;

улица Мольера, 44-54, 29-41;

улица Спартака, 41-59, 56-76;

улица Вологодская, 105а-155, 120-132;

улица Дальневосточная, 129-143;

улица Майская, 1-9, 6, 10;

улица Смольная, 1-9, 4-6;

улица Холодильная, 4-8, 12/1.

Центральный район:

улица Николая Руденко, 46-104;

улица Петра Григоренко, 14-18, 37-39;

улица Юрия Савченко, 45-67.

Чечеловский район:

улица Ново-Потечная, 1,1б, 3-35, 10, 26;

улица Окружная, 11-35, 32-62;

улица Зональная, 1-19, 2-6;

улица Сичневая, 1-7, 4/2, 4б,4г, 4ж, 6б, 6в, 6г;

улица Зеркальная, 2-14;

улица Окружная, 11-25, 32-62;

улица Ново-Потечная, 2-16, 16б-33Б;

улица Романа Шухевича, 22, 24;

улица Щепкина, 8, 10-12, 17;

проспект Сергея Нигояна, 7.

Новокодакский район:

улица Грузинская, 1-25, 2-36;

улица А. Барвинок, 1-27, 66-98;

переулок Грузинский, 1-3, 2-4;

улица Корсунская, 1-5, 2-18;

улица Семена Бардадыма, 43, 47, 31-41, 45, 49-69, 58-74, 75-133, 78-118;

улица Погорелая, 66-72, 3-59, 10-62;

улица Старобазарная, 71-79, 26-40;

площадь Сентябрьская, 1,5,7, 4-12;

улица Фортечная, 98-100, 101-111, 102-106;

улица Речная, 1-29, 4-24;

улица Алеутская, 12/1;

улица Тарана, 6-28, 9-41;

улица Железнодорожная, 17, 19;

улица Щепкина, 3-15, 6;

проспект Сергея Нигояна, 18, 20, 22-26;

переулок Железнодорожный, 9-15, 12-14;

переулок Чумацкий, 2-4, 3-5, 9, 14-26;

проспект Сергея Нигояна, 4,10,14,16,40-42;

улица Тесная, 1-27, 2-30, 27, 29, 30-34.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Днепре мать бросила 10-месячного ребенка в парке. Днепрянка объяснила патрульным, что она потеряла свою дочь в парке. Ребенок якобы побежал к качели, а после – исчез.

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