В Днепре запланировано масштабное отключение света: кого коснется

В четверг, 20 августа, в нескольких районах Днепра не будет электричества.

Отключение связано с проведением ремонтных и технических работ, сообщили в пресс-службе ДТЭК "Днепровские электросети".

Света не будет по следующим адресам:

Центральный район:

проспект Дмитрия Яворницкого, 60, 60ж;

улица Воскресенская, 6, 8, 10, 12.

Чечеловский район:

улица Романа Шухевича, 22,24;

улица Щепкина, 8,10-12, 17;

проспект Сергея Нигояна, 7.

Шевченковский район:

улица Казакова, 1а (п.1-4);

проспект Гагарина, 105 (п.1-4), 105а, 107, 109, 111, 111а, 115, 115а;

улица Кабардиновская, 17-25;

улица Выборная, 1;

улица Владимировская, 2-26,3-17;

улица Леонтовича, 2-32,1-47;

улица Саксаганского, 10-30,9-27;

улица Загородная, 1-47\2-42;

улица Ровенская, 9-35,2-8;

улица Рыбачья, 9-21,4-304;

улица Пирогова, 4-10,7-25;

проспект Гагарина, 74, 74-а, 74-к, 76;

улица Николаевская, 1-23, 2-36;

улица Казакова, 1/1, 1-23, 1б, 7а;

улица Воскресенская, 2а;

улица К.В.Великого, 16, 16б;

проспект Дмитрия Яворнирцкого, 67а, 67, 69, 71;

улица Короленко, 3;

улица Воскресенская, 15, 17.

Соборный район:

улица Елены Ган;

улица Маневрова;

улица Глазунова;

улица М. Гнатюка, 28-84,15-57;

улица Бронетанковая;

улица Абхазская, 10-26,13,15;

улица Болгарская, 1-15,2-20;

улица Козакова, 25-49;

улица Одоевского, 2-14,20-36,1-45;

тупик 1й Одоевского, 1-5,2-6;

тупик 2й Одоевского, 1-9;

тупик 3й Одоевского, 1,3б,2,2а;

улица Рыбинская, 1-13,19-77,17,23-55,63-77;

улица Толстого, 1-5,2-22,1,9;

переулок Черновицкий, 1-31,2-24;

улица Симферопольская, 69-75;

переулок Люблинский, 2-26,1-15;

улица Сташкова, 28-84,25-71;

улица Тихвинская, 76-104,77-107;

улица Лабораторная, 63-99;

улица Горяна, 63-69,18-20;

улица В. Моссаковского, 3;

улица Шевченко, 23/53, 25.

Новокодакский район:

улица Набережная Заводская (Ледовая Арена);

улица Лысенко, 1,3ж,3д, 2-10″б",10в;

улица Цветущая, 1-25, 2-42;

улица Энтузиастов, 1-37, 2-30;

улица Солнечная, 1-7, 2-22;

улица Иллюшина, 1-7а, 2-8;

улица Гайдамацкая, 30/2-86, 35-89;

улица Порохова, 30-66, 37-83;

улица Жигулевская, 38,38а;

улица Иллюшина, 9-53, 10-44;

улица Митищенская, 1-39, 2-34;

улица Жигулевская, 1-37, 2-36;

улица Писемского, 21/1;

улица Порохова, 1-35, 2-28;

улица Юпитерная, 1-19, 2-16;

улица Фланговая, 57-113,60-108;

улица Проектная, 20-32,21-31,33;

улица Лесная, 17-29;

улица Беренга, 42,32,34;

улица Ковельская, 32-38, 13-37,39;

проспект Металлургов, 54-112;

улица Полесская, 1-19, 2-20;

улица Звездная, 1-37, 2-42;

улица Мукачевская, 57-99/2, 78-126;

переулок Варяжский, 2а,2в;

улица Приовражная Диевка-2 1-15, 6-10;

улица Полесская, 23/1-91, 26-76, 22, 23/2, 24,26;

переулок Полесский, 2-4;

улица Абая, 33-65, 40-565;

переулок Белорусский, 7-23, 12-26;

улица Заслонова, 1-9, 22-26;

улица Полесская, 23/1-91, 26-76, 22, 23/2, 24,26;

переулок Полесский, 2-4, 5;

улица Дружбы Диевка, 1-7, 2-20;

улица Звездная, 39-65, 44-66;

улица Кедровая, 1-43, 2-36;

улица Курильская, 1-33, 2-36;

улица Мукачевская, 99/1-119, 128-154;

переулок Белорусский, 1-5, 2-10;

переулок Варяжский, 1-13, 4-18;

переулок Товарищеский, 1-3, 2-6;

улица Прияружная Диевка-2 14-50, 17-61;

улица И. Вишневского, 1-21, 2-18;

улица Товарищеская, 1-23, 2-28, 25, 30,32;

улица Вагнера, 1-21, 2-14;

переулок Вагнера, 2-22;

переулок Герцена, 2,4-24, 5-25;

улица Герцена, 1-19, 2-24;

улица Десантная, 1-23, 2-34,42-56,36-40, 58-72;

улица Геологическая, 2а;

улица Десняка, 1;

улица Криштофа Косинского, 1, 2-4;

улица М. Садовского;

улица Лавандовая, 36,42/2,42а,42б,42г,44/1,44а,46/1,51, 51а, 53/2-65,60-70, 67-115;

улица Рубежная, 1,1a,1″б", 2-34;

улица Ю.Кондратюка, 87-99,103-109,113-147 , 112,114,122-140;

переулок Малахитовый, 1-15, 2-14;

улица Гвоздичная, 20-46, 29-57;

улица Кармелюка, 46/2-58, 59/2-63;

улица Ю.Кондратюка, 144-204/1, 151-169;

улица Можайского, 25-69, 40-84;

переулок Больничный, 33;

переулок Малахитовый, 26,32а;

улица Черногорская, 100-108, 35-75, 36-92, 79,81,96;

улица Железнодорожная Город, 17,19;

улица Щепкина, 3-15, 6;

проспект Серея Нигояна, 18,20, 22-26;

переулок Железнодорожный Город, 9-15, 12-14;

переулок Чумацкий, 2-4, 3-5, 9, 14-26;

проспект Сергея Нигояна, 4,10,14,16, 40-42;

улица Тесная, 1-27, 2-30,27,29,30-34.

Индустриальный район:

проспект Слобожанский, 98, 100;

улица Сагайдачного, 1-7, 2, 4, 8;

улица Кислородная, 2-6.

АНД район:

улица Штормовая, 115-201, 122-206;

переулок Таганрогский, 8-12, 13-17;

переулок Штормовой, 5-19, 4-32;

улица Чайковского, 103;

улица Терновая, 4а, 5;

улица Таганрогская, 122-222, 107-217;

улица Вологодская, 105а-155;120-132;

улица Дальневосточная, 129-143;

улица Майская, 1-9,6,10;

улица Смольная, 1-9,4-6;

улица Холодильная, 4-8,12\1;

улица Штормовая, 115-119,120-134,136,140,141-150,151-155,157,159,156-166,167-179,180-189,190-199,201-206;

переулок Штормовой, 4,5,10,12,14,16-19,21-32;

улица Черниговская, 134-208,179-249,149, 90-106;

улица Кемеровская, 2-74,33-115;

улица Кольчугина, 5/1-11,24-34;

улица Богомаза, 122;

улица Мольера, 44-54,29-41;

улица Спартака, 41-59,56-76;

улица 8 Марта, 29-44;

улица Передовая, 311, 327, 390, 331, 317, 392, 398;

улица П.Ангелиной, 107;

улица Минусинская, 6-22/1-13;

улица Щитовая, 142-158;

переулок Житомирский, 1-79;

улица Щитовая, 30-44;

улица Житомирская, 2-169;

улица Кемеровская, 76-137;

переулок Освобождения, 1-29;

переулок Донецкий, 1-24;

улица Кольчугина (насосы).

Самарский район:

улица М.Гречко, 41-119,76-106;

улица Полевая, 21-79,64-118а;

улица Чаплинская, 387-265,218-290;

улица Одинкивская, 2-70, 3-51;

улица Волошкова, 7-63, 18-54, 4;

улица Автодорожная, 38-54,37-49,33,35;

улица Июльская, 32-44,19а-27;

улица Раїїїзъездная, 54-62;

улица Романовского, 68-122,75-101;

улица Автодорожная, 4-2;

улица Июльская, 1;

улица Керамическая, 1-15,2-30;

улица Соловьиная, 47-75,42-64;

улица Туркменская, 51-125;

улица Юнина, 45-77,64-94;

улица Князя Островского, 2-18;

улица Живописная;

улица Воспоминаний, 147; 109-174, 181-235, 175;

улица Азербайджанская, 2-56, 1-65;

улица Сержанта Литвищенко, 8-18;

улица Ак. Королева, 6, 3-123, 31А, 31к.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что под Днепром мужчина открыл стрельбу по детям.

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