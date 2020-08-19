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В Днепре запланировано масштабное отключение света: кого коснется

Алина Рашевская
Алина Рашевская
Жизнь города
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В Днепре запланировано масштабное отключение света: кого коснется

В Днепре запланировано масштабное отключение света. v-variant.com.ua

В четверг, 20 августа, в нескольких районах Днепра не будет электричества.

Отключение связано с проведением ремонтных и технических работ, сообщили в пресс-службе ДТЭК "Днепровские электросети".

Света не будет по следующим адресам:

Центральный район:

  • проспект Дмитрия Яворницкого, 60, 60ж;

  • улица Воскресенская, 6, 8, 10, 12.

Чечеловский район:

  • улица Романа Шухевича, 22,24;

  • улица Щепкина, 8,10-12, 17;

  • проспект Сергея Нигояна, 7.

Шевченковский район:

  • улица Казакова, 1а (п.1-4);

  • проспект Гагарина, 105 (п.1-4), 105а, 107, 109, 111, 111а, 115, 115а;

  • улица Кабардиновская, 17-25;

  • улица Выборная, 1;

  • улица Владимировская, 2-26,3-17;

  • улица Леонтовича, 2-32,1-47;

  • улица Саксаганского, 10-30,9-27;

  • улица Загородная, 1-47\2-42;

  • улица Ровенская, 9-35,2-8;

  • улица Рыбачья, 9-21,4-304;

  • улица Пирогова, 4-10,7-25;

  • проспект Гагарина, 74, 74-а, 74-к, 76;

  • улица Николаевская, 1-23, 2-36;

  • улица Казакова, 1/1, 1-23, 1б, 7а;

  • улица Воскресенская, 2а;

  • улица К.В.Великого, 16, 16б;

  • проспект Дмитрия Яворнирцкого, 67а, 67, 69, 71;

  • улица Короленко, 3;

  • улица Воскресенская, 15, 17.

Соборный район:

  • улица Елены Ган;

  • улица Маневрова;

  • улица Глазунова;

  • улица М. Гнатюка, 28-84,15-57;

  • улица Бронетанковая;

  • улица Абхазская, 10-26,13,15;

  • улица Болгарская, 1-15,2-20;

  • улица Козакова, 25-49;

  • улица Одоевского, 2-14,20-36,1-45;

  • тупик 1й Одоевского, 1-5,2-6;

  • тупик 2й Одоевского, 1-9;

  • тупик 3й Одоевского, 1,3б,2,2а;

  • улица Рыбинская, 1-13,19-77,17,23-55,63-77;

  • улица Толстого, 1-5,2-22,1,9;

  • переулок Черновицкий, 1-31,2-24;

  • улица Симферопольская, 69-75;

  • переулок Люблинский, 2-26,1-15;

  • улица Сташкова, 28-84,25-71;

  • улица Тихвинская, 76-104,77-107;

  • улица Лабораторная, 63-99;

  • улица Горяна, 63-69,18-20;

  • улица В. Моссаковского, 3;

  • улица Шевченко, 23/53, 25.

Новокодакский район:

  • улица Набережная Заводская (Ледовая Арена);

  • улица Лысенко, 1,3ж,3д, 2-10″б",10в;

  • улица Цветущая, 1-25, 2-42;

  • улица Энтузиастов, 1-37, 2-30;

  • улица Солнечная, 1-7, 2-22;

  • улица Иллюшина, 1-7а, 2-8;

  • улица Гайдамацкая, 30/2-86, 35-89;

  • улица Порохова, 30-66, 37-83;

  • улица Жигулевская, 38,38а;

  • улица Иллюшина, 9-53, 10-44;

  • улица Митищенская, 1-39, 2-34;

  • улица Жигулевская, 1-37, 2-36;

  • улица Писемского, 21/1;

  • улица Порохова, 1-35, 2-28;

  • улица Юпитерная, 1-19, 2-16;

  • улица Фланговая, 57-113,60-108;

  • улица Проектная, 20-32,21-31,33;

  • улица Лесная, 17-29;

  • улица Беренга, 42,32,34;

  • улица Ковельская, 32-38, 13-37,39;

  • проспект Металлургов, 54-112;

  • улица Полесская, 1-19, 2-20;

  • улица Звездная, 1-37, 2-42;

  • улица Мукачевская, 57-99/2, 78-126;

  • переулок Варяжский, 2а,2в;

  • улица Приовражная Диевка-2 1-15, 6-10;

  • улица Полесская, 23/1-91, 26-76, 22, 23/2, 24,26;

  • переулок Полесский, 2-4;

  • улица Абая, 33-65, 40-565;

  • переулок Белорусский, 7-23, 12-26;

  • улица Заслонова, 1-9, 22-26;

  • улица Полесская, 23/1-91, 26-76, 22, 23/2, 24,26;

  • переулок Полесский, 2-4, 5;

  • улица Дружбы Диевка, 1-7, 2-20;

  • улица Звездная, 39-65, 44-66;

  • улица Кедровая, 1-43, 2-36;

  • улица Курильская, 1-33, 2-36;

  • улица Мукачевская, 99/1-119, 128-154;

  • переулок Белорусский, 1-5, 2-10;

  • переулок Варяжский, 1-13, 4-18;

  • переулок Товарищеский, 1-3, 2-6;

  • улица Прияружная Диевка-2 14-50, 17-61;

  • улица И. Вишневского, 1-21, 2-18;

  • улица Товарищеская, 1-23, 2-28, 25, 30,32;

  • улица Вагнера, 1-21, 2-14;

  • переулок Вагнера, 2-22;

  • переулок Герцена, 2,4-24, 5-25;

  • улица Герцена, 1-19, 2-24;

  • улица Десантная, 1-23, 2-34,42-56,36-40, 58-72;

  • улица Геологическая, 2а;

  • улица Десняка, 1;

  • улица Криштофа Косинского, 1, 2-4;

  • улица М. Садовского;

  • улица Лавандовая, 36,42/2,42а,42б,42г,44/1,44а,46/1,51, 51а, 53/2-65,60-70, 67-115;

  • улица Рубежная, 1,1a,1″б", 2-34;

  • улица Ю.Кондратюка, 87-99,103-109,113-147 , 112,114,122-140;

  • переулок Малахитовый, 1-15, 2-14;

  • улица Гвоздичная, 20-46, 29-57;

  • улица Кармелюка, 46/2-58, 59/2-63;

  • улица Ю.Кондратюка, 144-204/1, 151-169;

  • улица Можайского, 25-69, 40-84;

  • переулок Больничный, 33;

  • переулок Малахитовый, 26,32а;

  • улица Черногорская, 100-108, 35-75, 36-92, 79,81,96;

  • улица Железнодорожная Город, 17,19;

  • улица Щепкина, 3-15, 6;

  • проспект Серея Нигояна, 18,20, 22-26;

  • переулок Железнодорожный Город, 9-15, 12-14;

  • переулок Чумацкий, 2-4, 3-5, 9, 14-26;

  • проспект Сергея Нигояна, 4,10,14,16, 40-42;

  • улица Тесная, 1-27, 2-30,27,29,30-34.

Индустриальный район:

  • проспект Слобожанский, 98, 100;

  • улица Сагайдачного, 1-7, 2, 4, 8;

  • улица Кислородная, 2-6.

АНД район:

  • улица Штормовая, 115-201, 122-206;

  • переулок Таганрогский, 8-12, 13-17;

  • переулок Штормовой, 5-19, 4-32;

  • улица Чайковского, 103;

  • улица Терновая, 4а, 5;

  • улица Таганрогская, 122-222, 107-217;

  • улица Вологодская, 105а-155;120-132;

  • улица Дальневосточная, 129-143;

  • улица Майская, 1-9,6,10;

  • улица Смольная, 1-9,4-6;

  • улица Холодильная, 4-8,12\1;

  • улица Штормовая, 115-119,120-134,136,140,141-150,151-155,157,159,156-166,167-179,180-189,190-199,201-206;

  • переулок Штормовой, 4,5,10,12,14,16-19,21-32;

  • улица Черниговская, 134-208,179-249,149, 90-106;

  • улица Кемеровская, 2-74,33-115;

  • улица Кольчугина, 5/1-11,24-34;

  • улица Богомаза, 122;

  • улица Мольера, 44-54,29-41;

  • улица Спартака, 41-59,56-76;

  • улица 8 Марта, 29-44;

  • улица Передовая, 311, 327, 390, 331, 317, 392, 398;

  • улица П.Ангелиной, 107;

  • улица Минусинская, 6-22/1-13;

  • улица Щитовая, 142-158;

  • переулок Житомирский, 1-79;

  • улица Щитовая, 30-44;

  • улица Житомирская, 2-169;

  • улица Кемеровская, 76-137;

  • переулок Освобождения, 1-29;

  • переулок Донецкий, 1-24;

  • улица Кольчугина (насосы).

Самарский район:

  • улица М.Гречко, 41-119,76-106;

  • улица Полевая, 21-79,64-118а;

  • улица Чаплинская, 387-265,218-290;

  • улица Одинкивская, 2-70, 3-51;

  • улица Волошкова, 7-63, 18-54, 4;

  • улица Автодорожная, 38-54,37-49,33,35;

  • улица Июльская, 32-44,19а-27;

  • улица Раїїїзъездная, 54-62;

  • улица Романовского, 68-122,75-101;

  • улица Автодорожная, 4-2;

  • улица Июльская, 1;

  • улица Керамическая, 1-15,2-30;

  • улица Соловьиная, 47-75,42-64;

  • улица Туркменская, 51-125;

  • улица Юнина, 45-77,64-94;

  • улица Князя Островского, 2-18;

  • улица Живописная;

  • улица Воспоминаний, 147; 109-174, 181-235, 175;

  • улица Азербайджанская, 2-56, 1-65;

  • улица Сержанта Литвищенко, 8-18;

  • улица Ак. Королева, 6, 3-123, 31А, 31к.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что под Днепром мужчина открыл стрельбу по детям.

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