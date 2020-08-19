В Днепре запланировано масштабное отключение света: кого коснется

В Днепре запланировано масштабное отключение света. v-variant.com.ua
В четверг, 20 августа, в нескольких районах Днепра не будет электричества.
Отключение связано с проведением ремонтных и технических работ, сообщили в пресс-службе ДТЭК "Днепровские электросети".
Света не будет по следующим адресам:
Центральный район:
проспект Дмитрия Яворницкого, 60, 60ж;
улица Воскресенская, 6, 8, 10, 12.
Чечеловский район:
улица Романа Шухевича, 22,24;
улица Щепкина, 8,10-12, 17;
проспект Сергея Нигояна, 7.
Шевченковский район:
улица Казакова, 1а (п.1-4);
проспект Гагарина, 105 (п.1-4), 105а, 107, 109, 111, 111а, 115, 115а;
улица Кабардиновская, 17-25;
улица Выборная, 1;
улица Владимировская, 2-26,3-17;
улица Леонтовича, 2-32,1-47;
улица Саксаганского, 10-30,9-27;
улица Загородная, 1-47\2-42;
улица Ровенская, 9-35,2-8;
улица Рыбачья, 9-21,4-304;
улица Пирогова, 4-10,7-25;
проспект Гагарина, 74, 74-а, 74-к, 76;
улица Николаевская, 1-23, 2-36;
улица Казакова, 1/1, 1-23, 1б, 7а;
улица Воскресенская, 2а;
улица К.В.Великого, 16, 16б;
проспект Дмитрия Яворнирцкого, 67а, 67, 69, 71;
улица Короленко, 3;
улица Воскресенская, 15, 17.
Соборный район:
улица Елены Ган;
улица Маневрова;
улица Глазунова;
улица М. Гнатюка, 28-84,15-57;
улица Бронетанковая;
улица Абхазская, 10-26,13,15;
улица Болгарская, 1-15,2-20;
улица Козакова, 25-49;
улица Одоевского, 2-14,20-36,1-45;
тупик 1й Одоевского, 1-5,2-6;
тупик 2й Одоевского, 1-9;
тупик 3й Одоевского, 1,3б,2,2а;
улица Рыбинская, 1-13,19-77,17,23-55,63-77;
улица Толстого, 1-5,2-22,1,9;
переулок Черновицкий, 1-31,2-24;
улица Симферопольская, 69-75;
переулок Люблинский, 2-26,1-15;
улица Сташкова, 28-84,25-71;
улица Тихвинская, 76-104,77-107;
улица Лабораторная, 63-99;
улица Горяна, 63-69,18-20;
улица В. Моссаковского, 3;
улица Шевченко, 23/53, 25.
Новокодакский район:
улица Набережная Заводская (Ледовая Арена);
улица Лысенко, 1,3ж,3д, 2-10″б",10в;
улица Цветущая, 1-25, 2-42;
улица Энтузиастов, 1-37, 2-30;
улица Солнечная, 1-7, 2-22;
улица Иллюшина, 1-7а, 2-8;
улица Гайдамацкая, 30/2-86, 35-89;
улица Порохова, 30-66, 37-83;
улица Жигулевская, 38,38а;
улица Иллюшина, 9-53, 10-44;
улица Митищенская, 1-39, 2-34;
улица Жигулевская, 1-37, 2-36;
улица Писемского, 21/1;
улица Порохова, 1-35, 2-28;
улица Юпитерная, 1-19, 2-16;
улица Фланговая, 57-113,60-108;
улица Проектная, 20-32,21-31,33;
улица Лесная, 17-29;
улица Беренга, 42,32,34;
улица Ковельская, 32-38, 13-37,39;
проспект Металлургов, 54-112;
улица Полесская, 1-19, 2-20;
улица Звездная, 1-37, 2-42;
улица Мукачевская, 57-99/2, 78-126;
переулок Варяжский, 2а,2в;
улица Приовражная Диевка-2 1-15, 6-10;
улица Полесская, 23/1-91, 26-76, 22, 23/2, 24,26;
переулок Полесский, 2-4;
улица Абая, 33-65, 40-565;
переулок Белорусский, 7-23, 12-26;
улица Заслонова, 1-9, 22-26;
улица Полесская, 23/1-91, 26-76, 22, 23/2, 24,26;
переулок Полесский, 2-4, 5;
улица Дружбы Диевка, 1-7, 2-20;
улица Звездная, 39-65, 44-66;
улица Кедровая, 1-43, 2-36;
улица Курильская, 1-33, 2-36;
улица Мукачевская, 99/1-119, 128-154;
переулок Белорусский, 1-5, 2-10;
переулок Варяжский, 1-13, 4-18;
переулок Товарищеский, 1-3, 2-6;
улица Прияружная Диевка-2 14-50, 17-61;
улица И. Вишневского, 1-21, 2-18;
улица Товарищеская, 1-23, 2-28, 25, 30,32;
улица Вагнера, 1-21, 2-14;
переулок Вагнера, 2-22;
переулок Герцена, 2,4-24, 5-25;
улица Герцена, 1-19, 2-24;
улица Десантная, 1-23, 2-34,42-56,36-40, 58-72;
улица Геологическая, 2а;
улица Десняка, 1;
улица Криштофа Косинского, 1, 2-4;
улица М. Садовского;
улица Лавандовая, 36,42/2,42а,42б,42г,44/1,44а,46/1,51, 51а, 53/2-65,60-70, 67-115;
улица Рубежная, 1,1a,1″б", 2-34;
улица Ю.Кондратюка, 87-99,103-109,113-147 , 112,114,122-140;
переулок Малахитовый, 1-15, 2-14;
улица Гвоздичная, 20-46, 29-57;
улица Кармелюка, 46/2-58, 59/2-63;
улица Ю.Кондратюка, 144-204/1, 151-169;
улица Можайского, 25-69, 40-84;
переулок Больничный, 33;
переулок Малахитовый, 26,32а;
улица Черногорская, 100-108, 35-75, 36-92, 79,81,96;
улица Железнодорожная Город, 17,19;
улица Щепкина, 3-15, 6;
проспект Серея Нигояна, 18,20, 22-26;
переулок Железнодорожный Город, 9-15, 12-14;
переулок Чумацкий, 2-4, 3-5, 9, 14-26;
проспект Сергея Нигояна, 4,10,14,16, 40-42;
улица Тесная, 1-27, 2-30,27,29,30-34.
Индустриальный район:
проспект Слобожанский, 98, 100;
улица Сагайдачного, 1-7, 2, 4, 8;
улица Кислородная, 2-6.
АНД район:
улица Штормовая, 115-201, 122-206;
переулок Таганрогский, 8-12, 13-17;
переулок Штормовой, 5-19, 4-32;
улица Чайковского, 103;
улица Терновая, 4а, 5;
улица Таганрогская, 122-222, 107-217;
улица Вологодская, 105а-155;120-132;
улица Дальневосточная, 129-143;
улица Майская, 1-9,6,10;
улица Смольная, 1-9,4-6;
улица Холодильная, 4-8,12\1;
улица Штормовая, 115-119,120-134,136,140,141-150,151-155,157,159,156-166,167-179,180-189,190-199,201-206;
переулок Штормовой, 4,5,10,12,14,16-19,21-32;
улица Черниговская, 134-208,179-249,149, 90-106;
улица Кемеровская, 2-74,33-115;
улица Кольчугина, 5/1-11,24-34;
улица Богомаза, 122;
улица Мольера, 44-54,29-41;
улица Спартака, 41-59,56-76;
улица 8 Марта, 29-44;
улица Передовая, 311, 327, 390, 331, 317, 392, 398;
улица П.Ангелиной, 107;
улица Минусинская, 6-22/1-13;
улица Щитовая, 142-158;
переулок Житомирский, 1-79;
улица Щитовая, 30-44;
улица Житомирская, 2-169;
улица Кемеровская, 76-137;
переулок Освобождения, 1-29;
переулок Донецкий, 1-24;
улица Кольчугина (насосы).
Самарский район:
улица М.Гречко, 41-119,76-106;
улица Полевая, 21-79,64-118а;
улица Чаплинская, 387-265,218-290;
улица Одинкивская, 2-70, 3-51;
улица Волошкова, 7-63, 18-54, 4;
улица Автодорожная, 38-54,37-49,33,35;
улица Июльская, 32-44,19а-27;
улица Раїїїзъездная, 54-62;
улица Романовского, 68-122,75-101;
улица Автодорожная, 4-2;
улица Июльская, 1;
улица Керамическая, 1-15,2-30;
улица Соловьиная, 47-75,42-64;
улица Туркменская, 51-125;
улица Юнина, 45-77,64-94;
улица Князя Островского, 2-18;
улица Живописная;
улица Воспоминаний, 147; 109-174, 181-235, 175;
улица Азербайджанская, 2-56, 1-65;
улица Сержанта Литвищенко, 8-18;
улица Ак. Королева, 6, 3-123, 31А, 31к.
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