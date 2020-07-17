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В Днепре запланировано масштабное отключение света: кого коснется

Алина Рашевская
Жизнь города
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В Днепре запланировано масштабное отключение света: кого коснется

В Днепре запланировано масштабное отключение света. mrpl.city

В пятницу, 17 июля, в нескольких районах Днепра не будет электричества.

Отключение связано с проведением ремонтных и технических работ, сообщили в пресс-службе ДТЭК "Днепровские электросети".

Свет отключат по таким адресам:

Центральный район:

  • проспект Дмитрия Яворницкого, 64, 64а.

Соборный район:

  • улица Севастопольская, 31 — 73, 54 — 64;

  • улица Марии Кюри, 4 — 12, 11а — 13;

  • переулок Диканский, 1 — 5, 2 — 4, 2а — 38;

  • переулок Морской, 4 — 12, 7, 9;

  • улица Академика Баха, 1 — 19, 10 — 16.

Шевченковский район:

  • улицу Владимирская, 1 — 17, 2 — 28;

  • улица Леонтовича, 1 — 47, 2 — 32;

  • улица Саксаганского, 1 — 27, 2 — 30;

  • улица Сечевых Стрельцов, 91;

  • улица Карабиновская, 17 — 25

  • улица Выборная, 1;

  • улица Короленко, 1, 4.

Самарский район:

  • улица Зеленоградская, 1 — 85, 2 — 116;

  • улица Прибрежная, 1 — 23, 2 — 30, 34;

  • улица Галича Александра, 1 — 81, 2 — 54.

Чечеловский район:

  • улица Коштуна, 1 — 9, 2 — 10;

  • улица Патона, 1 — 3, 2 — 6;

  • улица Тамбовская, 1 — 9, 4 — 20;

  • улица Философская, 57 — 73, 72 — 94;

  • улица Флотская, 1 — 23, 2 — 32;

  • улица Надежды Алексеенко, 47 — 61;

  • улица Юрия Савченко, 72.

Амур-Нижнеднепровский район:

  • улица Бажова, 21 — 35, 39;

  • улица Военная, 26 — 40, 45 — 67;

  • улица Полонской-Василенко, 26, 59 — 97;

  • улица Боевая, 2 — 18;

  • улица Варваровская, 1, 9, 13 — 21;

  • улица Новочеркасская, 2 — 64, 3 — 63;

  • улица Поленова, 1 — 59, 2 — 60;

  • улица Гагринская, 8 — 38, 27 — 71;

  • переулок Солончаковый, 1 — 15, 1 — 19;

  • улица Гринченко, 109 — 117.

Новокодакский район:

  • улица Гастелло, 2 — 40, 5 — 51;

  • переулок Усть-Ильинский, 1 — 7, 2, 2а;

  • улица Шушенская, 1 — 23, 2- 22;

  • улица Подгорная, 1 — 27, 2 — 16, 18 — 26, 29 — 49;

  • улица Мукачева, 121 — 127, 156 — 178;

  • улица Профессиональная, 1 — 47, 2 — 42;

  • переулок Хорольский, 1 — 11, 10 — 26, 27 — 31;

  • улица Хорольская, 1 — 33, 2 — 46;

  • улица Попова, 1 — 23, 2 — 24;

  • улица Днепрстальновская, 114г;

  • улица Заднепровская, 1 — 17, 2 — 10;

  • улица Металлоконструкций, 1 — 15, 2 — 16;

  • улица Республиканская, 2;

  • улица Дальнеуральская, 1 — 25, 4 — 40;

  • переулок Дальнеуральский, 4, 25;

  • улица Сусанина, 1 — 17, 8 — 24;

  • переулок Сусанина, 1 — 11, 4 — 14;

  • улица Гурзуфская, 1а, 1б;

  • улица Богуна, 4 — 22;

  • улица Ивана Гонты, 1 — 25, 2 — 24;

  • улица Проездная, 2а;

  • улица Мукачева, 67;

  • переулок Волдайского, 1 — 11, 2 — 24;

  • улица Волдайская, 1 — 25, 2 — 34;

  • улица Первомайская, 45;

  • переулок Первомайский, 1 — 7, 2 — 20, 27 — 31;

  • улица Беломорская, 1 — 55, 4 — 50;

  • улица Добровольная, 1 — 51, 4 — 36;

  • улица Писемского, 2 — 84, 3 — 77;

  • улица Лысенко, 12, 14;

  • улица Рудная, 1 — 17, 2 — 26.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что украинцев хотят жестче наказывать за несвоевременную уплату коммунальных услуг. Проект, зарегистрированный в Верховной Раде, предусматривает, что за три года должнику может набежать до 50% от стоимости коммунальных услуг.

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