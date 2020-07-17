В Днепре запланировано масштабное отключение света: кого коснется

В пятницу, 17 июля, в нескольких районах Днепра не будет электричества.

Отключение связано с проведением ремонтных и технических работ, сообщили в пресс-службе ДТЭК "Днепровские электросети".

Свет отключат по таким адресам:

Центральный район:

проспект Дмитрия Яворницкого, 64, 64а.

Соборный район:

улица Севастопольская, 31 — 73, 54 — 64;

улица Марии Кюри, 4 — 12, 11а — 13;

переулок Диканский, 1 — 5, 2 — 4, 2а — 38;

переулок Морской, 4 — 12, 7, 9;

улица Академика Баха, 1 — 19, 10 — 16.

Шевченковский район:

улицу Владимирская, 1 — 17, 2 — 28;

улица Леонтовича, 1 — 47, 2 — 32;

улица Саксаганского, 1 — 27, 2 — 30;

улица Сечевых Стрельцов, 91;

улица Карабиновская, 17 — 25

улица Выборная, 1;

улица Короленко, 1, 4.

Самарский район:

улица Зеленоградская, 1 — 85, 2 — 116;

улица Прибрежная, 1 — 23, 2 — 30, 34;

улица Галича Александра, 1 — 81, 2 — 54.

Чечеловский район:

улица Коштуна, 1 — 9, 2 — 10;

улица Патона, 1 — 3, 2 — 6;

улица Тамбовская, 1 — 9, 4 — 20;

улица Философская, 57 — 73, 72 — 94;

улица Флотская, 1 — 23, 2 — 32;

улица Надежды Алексеенко, 47 — 61;

улица Юрия Савченко, 72.

Амур-Нижнеднепровский район:

улица Бажова, 21 — 35, 39;

улица Военная, 26 — 40, 45 — 67;

улица Полонской-Василенко, 26, 59 — 97;

улица Боевая, 2 — 18;

улица Варваровская, 1, 9, 13 — 21;

улица Новочеркасская, 2 — 64, 3 — 63;

улица Поленова, 1 — 59, 2 — 60;

улица Гагринская, 8 — 38, 27 — 71;

переулок Солончаковый, 1 — 15, 1 — 19;

улица Гринченко, 109 — 117.

Новокодакский район:

улица Гастелло, 2 — 40, 5 — 51;

переулок Усть-Ильинский, 1 — 7, 2, 2а;

улица Шушенская, 1 — 23, 2- 22;

улица Подгорная, 1 — 27, 2 — 16, 18 — 26, 29 — 49;

улица Мукачева, 121 — 127, 156 — 178;

улица Профессиональная, 1 — 47, 2 — 42;

переулок Хорольский, 1 — 11, 10 — 26, 27 — 31;

улица Хорольская, 1 — 33, 2 — 46;

улица Попова, 1 — 23, 2 — 24;

улица Днепрстальновская, 114г;

улица Заднепровская, 1 — 17, 2 — 10;

улица Металлоконструкций, 1 — 15, 2 — 16;

улица Республиканская, 2;

улица Дальнеуральская, 1 — 25, 4 — 40;

переулок Дальнеуральский, 4, 25;

улица Сусанина, 1 — 17, 8 — 24;

переулок Сусанина, 1 — 11, 4 — 14;

улица Гурзуфская, 1а, 1б;

улица Богуна, 4 — 22;

улица Ивана Гонты, 1 — 25, 2 — 24;

улица Проездная, 2а;

улица Мукачева, 67;

переулок Волдайского, 1 — 11, 2 — 24;

улица Волдайская, 1 — 25, 2 — 34;

улица Первомайская, 45;

переулок Первомайский, 1 — 7, 2 — 20, 27 — 31;

улица Беломорская, 1 — 55, 4 — 50;

улица Добровольная, 1 — 51, 4 — 36;

улица Писемского, 2 — 84, 3 — 77;

улица Лысенко, 12, 14;

улица Рудная, 1 — 17, 2 — 26.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что украинцев хотят жестче наказывать за несвоевременную уплату коммунальных услуг. Проект, зарегистрированный в Верховной Раде, предусматривает, что за три года должнику может набежать до 50% от стоимости коммунальных услуг.