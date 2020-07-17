В Днепре запланировано масштабное отключение света: кого коснется
В Днепре запланировано масштабное отключение света. mrpl.city
В пятницу, 17 июля, в нескольких районах Днепра не будет электричества.
Отключение связано с проведением ремонтных и технических работ, сообщили в пресс-службе ДТЭК "Днепровские электросети".
Свет отключат по таким адресам:
Центральный район:
проспект Дмитрия Яворницкого, 64, 64а.
Соборный район:
улица Севастопольская, 31 — 73, 54 — 64;
улица Марии Кюри, 4 — 12, 11а — 13;
переулок Диканский, 1 — 5, 2 — 4, 2а — 38;
переулок Морской, 4 — 12, 7, 9;
улица Академика Баха, 1 — 19, 10 — 16.
Шевченковский район:
улицу Владимирская, 1 — 17, 2 — 28;
улица Леонтовича, 1 — 47, 2 — 32;
улица Саксаганского, 1 — 27, 2 — 30;
улица Сечевых Стрельцов, 91;
улица Карабиновская, 17 — 25
улица Выборная, 1;
улица Короленко, 1, 4.
Самарский район:
улица Зеленоградская, 1 — 85, 2 — 116;
улица Прибрежная, 1 — 23, 2 — 30, 34;
улица Галича Александра, 1 — 81, 2 — 54.
Чечеловский район:
улица Коштуна, 1 — 9, 2 — 10;
улица Патона, 1 — 3, 2 — 6;
улица Тамбовская, 1 — 9, 4 — 20;
улица Философская, 57 — 73, 72 — 94;
улица Флотская, 1 — 23, 2 — 32;
улица Надежды Алексеенко, 47 — 61;
улица Юрия Савченко, 72.
Амур-Нижнеднепровский район:
улица Бажова, 21 — 35, 39;
улица Военная, 26 — 40, 45 — 67;
улица Полонской-Василенко, 26, 59 — 97;
улица Боевая, 2 — 18;
улица Варваровская, 1, 9, 13 — 21;
улица Новочеркасская, 2 — 64, 3 — 63;
улица Поленова, 1 — 59, 2 — 60;
улица Гагринская, 8 — 38, 27 — 71;
переулок Солончаковый, 1 — 15, 1 — 19;
улица Гринченко, 109 — 117.
Новокодакский район:
улица Гастелло, 2 — 40, 5 — 51;
переулок Усть-Ильинский, 1 — 7, 2, 2а;
улица Шушенская, 1 — 23, 2- 22;
улица Подгорная, 1 — 27, 2 — 16, 18 — 26, 29 — 49;
улица Мукачева, 121 — 127, 156 — 178;
улица Профессиональная, 1 — 47, 2 — 42;
переулок Хорольский, 1 — 11, 10 — 26, 27 — 31;
улица Хорольская, 1 — 33, 2 — 46;
улица Попова, 1 — 23, 2 — 24;
улица Днепрстальновская, 114г;
улица Заднепровская, 1 — 17, 2 — 10;
улица Металлоконструкций, 1 — 15, 2 — 16;
улица Республиканская, 2;
улица Дальнеуральская, 1 — 25, 4 — 40;
переулок Дальнеуральский, 4, 25;
улица Сусанина, 1 — 17, 8 — 24;
переулок Сусанина, 1 — 11, 4 — 14;
улица Гурзуфская, 1а, 1б;
улица Богуна, 4 — 22;
улица Ивана Гонты, 1 — 25, 2 — 24;
улица Проездная, 2а;
улица Мукачева, 67;
переулок Волдайского, 1 — 11, 2 — 24;
улица Волдайская, 1 — 25, 2 — 34;
улица Первомайская, 45;
переулок Первомайский, 1 — 7, 2 — 20, 27 — 31;
улица Беломорская, 1 — 55, 4 — 50;
улица Добровольная, 1 — 51, 4 — 36;
улица Писемского, 2 — 84, 3 — 77;
улица Лысенко, 12, 14;
улица Рудная, 1 — 17, 2 — 26.
Ранее OBOZREVATEL сообщал, что украинцев хотят жестче наказывать за несвоевременную уплату коммунальных услуг. Проект, зарегистрированный в Верховной Раде, предусматривает, что за три года должнику может набежать до 50% от стоимости коммунальных услуг.