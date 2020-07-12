В Днепре запланировано масштабное отключение света: кого коснется
В Днепре запланировано масштабное отключение света. od.vgorode.ua
В понедельник, 13 июля, в нескольких районах Днепра не будет электричества.
Отключение связано с проведением ремонтных и технических работ, сообщили в пресс-службе ДТЭК "Днепровские электросети".
Свет отключат по таким адресам:
Амур-Нижнеднепровский район:
улица Вологодская, 1-9, 2-10;
улица Вяземская, 1-41, 2-38;
улица Енисейская, 1/1;
улица Калиновая, 32-50, 54-64;
улица Лисичанская, 2-36, 3-31;
улица Обоянская, 19-47;
улица Софьи Ковалевской, 17-47, 22, 24-74;
улица Серебряная, 1-31, 2-32;
улица Хабаровская, 24-54;
улица Боевая, 2-18;
улица Варваровская, 1, 9, 13-21;
улица Новочеркасская, 3-63, 2-64;
улица Поленова, 1-59, 2-60:
улица Гагринская, 8-38, 27-71;
переулок Солончаковый, 1-15, 1-19;
улица Гринченко, 109-117;
улица Рылеева, 2-146, 29-223;
улица Трансформаторная, 26-118, 158-171;
переулок Трансформаторный.
Центральный район:
улица Стромцова, 4, 6, 4в;
проспект Поля, 115.
Шевченковский район:
улица Владимирская, 2-28, 1-17;
улица Леонтовича, 1-47, 2-32;
улица Саксаганского, 1-27, 2-30;
улица Сечевых Стрельцов, 91;
улица Карабиновская, 17-25;
улица Выборная, 1;
улица Гладкова, 36;
улица Инженерная, 7а.
Соборный район:
улица Елены Ган;
улица Маневровая;
улица Ласточкина;
улица Достоевская;
улица Маршала Гречки, 76-106, 41-118;
улица Полевая, 23-79, 64-118;
улица Чаплинская, 265-361, 218-290;
проспект Героев, 12, корпус 1-7 (п. 1-14);
проспект Героев, 10;
улица Шакальского, 34-40;
улица Паникахи, 15.
Чечеловский район:
улица Щедрина, 59, 66;
улица Криворожская, 10;
улица Макарова, 8;
переулок Станкостроителей, 3;
улица Строителей, 27, 27а;
улица Суворова, 33;
улица Зимняя, 1-20;
переулок Зимний, 1-10;
улица Победителей, 15-55, 40-74.
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