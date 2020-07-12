В Днепре запланировано масштабное отключение света: кого коснется

В понедельник, 13 июля, в нескольких районах Днепра не будет электричества.

Отключение связано с проведением ремонтных и технических работ, сообщили в пресс-службе ДТЭК "Днепровские электросети".

Свет отключат по таким адресам:

Амур-Нижнеднепровский район:

улица Вологодская, 1-9, 2-10;

улица Вяземская, 1-41, 2-38;

улица Енисейская, 1/1;

улица Калиновая, 32-50, 54-64;

улица Лисичанская, 2-36, 3-31;

улица Обоянская, 19-47;

улица Софьи Ковалевской, 17-47, 22, 24-74;

улица Серебряная, 1-31, 2-32;

улица Хабаровская, 24-54;

улица Боевая, 2-18;

улица Варваровская, 1, 9, 13-21;

улица Новочеркасская, 3-63, 2-64;

улица Поленова, 1-59, 2-60:

улица Гагринская, 8-38, 27-71;

переулок Солончаковый, 1-15, 1-19;

улица Гринченко, 109-117;

улица Рылеева, 2-146, 29-223;

улица Трансформаторная, 26-118, 158-171;

переулок Трансформаторный.

Центральный район:

улица Стромцова, 4, 6, 4в;

проспект Поля, 115.

Шевченковский район:

улица Владимирская, 2-28, 1-17;

улица Леонтовича, 1-47, 2-32;

улица Саксаганского, 1-27, 2-30;

улица Сечевых Стрельцов, 91;

улица Карабиновская, 17-25;

улица Выборная, 1;

улица Гладкова, 36;

улица Инженерная, 7а.

Соборный район:

улица Елены Ган;

улица Маневровая;

улица Ласточкина;

улица Достоевская;

улица Маршала Гречки, 76-106, 41-118;

улица Полевая, 23-79, 64-118;

улица Чаплинская, 265-361, 218-290;

проспект Героев, 12, корпус 1-7 (п. 1-14);

проспект Героев, 10;

улица Шакальского, 34-40;

улица Паникахи, 15.

Чечеловский район:

улица Щедрина, 59, 66;

улица Криворожская, 10;

улица Макарова, 8;

переулок Станкостроителей, 3;

улица Строителей, 27, 27а;

улица Суворова, 33;

улица Зимняя, 1-20;

переулок Зимний, 1-10;

улица Победителей, 15-55, 40-74.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что украинцев хотят жестче наказывать за несвоевременную уплату коммунальных услуг. Проект, зарегистрированный в Верховной Раде, предусматривает, что за три года должнику может набежать до 50% от стоимости коммунальных услуг.