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В Днепре запланировано масштабное отключение света: кого коснется

Алина Рашевская
Жизнь города
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В Днепре запланировано масштабное отключение света: кого коснется

В Днепре запланировано масштабное отключение света. od.vgorode.ua

В понедельник, 13 июля, в нескольких районах Днепра не будет электричества.

Отключение связано с проведением ремонтных и технических работ, сообщили в пресс-службе ДТЭК "Днепровские электросети".

Свет отключат по таким адресам:

Амур-Нижнеднепровский район:

  • улица Вологодская, 1-9, 2-10;

  • улица Вяземская, 1-41, 2-38;

  • улица Енисейская, 1/1;

  • улица Калиновая, 32-50, 54-64;

  • улица Лисичанская, 2-36, 3-31;

  • улица Обоянская, 19-47;

  • улица Софьи Ковалевской, 17-47, 22, 24-74;

  • улица Серебряная, 1-31, 2-32;

  • улица Хабаровская, 24-54;

  • улица Боевая, 2-18;

  • улица Варваровская, 1, 9, 13-21;

  • улица Новочеркасская, 3-63, 2-64;

  • улица Поленова, 1-59, 2-60:

  • улица Гагринская, 8-38, 27-71;

  • переулок Солончаковый, 1-15, 1-19;

  • улица Гринченко, 109-117;

  • улица Рылеева, 2-146, 29-223;

  • улица Трансформаторная, 26-118, 158-171;

  • переулок Трансформаторный.

Центральный район:

  • улица Стромцова, 4, 6, 4в;

  • проспект Поля, 115.

Шевченковский район:

  • улица Владимирская, 2-28, 1-17;

  • улица Леонтовича, 1-47, 2-32;

  • улица Саксаганского, 1-27, 2-30;

  • улица Сечевых Стрельцов, 91;

  • улица Карабиновская, 17-25;

  • улица Выборная, 1;

  • улица Гладкова, 36;

  • улица Инженерная, 7а.

Соборный район:

  • улица Елены Ган;

  • улица Маневровая;

  • улица Ласточкина;

  • улица Достоевская;

  • улица Маршала Гречки, 76-106, 41-118;

  • улица Полевая, 23-79, 64-118;

  • улица Чаплинская, 265-361, 218-290;

  • проспект Героев, 12, корпус 1-7 (п. 1-14);

  • проспект Героев, 10;

  • улица Шакальского, 34-40;

  • улица Паникахи, 15.

Чечеловский район:

  • улица Щедрина, 59, 66;

  • улица Криворожская, 10;

  • улица Макарова, 8;

  • переулок Станкостроителей, 3;

  • улица Строителей, 27, 27а;

  • улица Суворова, 33;

  • улица Зимняя, 1-20;

  • переулок Зимний, 1-10;

  • улица Победителей, 15-55, 40-74.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что украинцев хотят жестче наказывать за несвоевременную уплату коммунальных услуг. Проект, зарегистрированный в Верховной Раде, предусматривает, что за три года должнику может набежать до 50% от стоимости коммунальных услуг.

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