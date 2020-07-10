В Днепре запланировано масштабное отключение света: кого коснется

София Ковнир Жизнь города 10:12, 10.07.2020 Обновлено: 10:13, 10.07.2020

В Днепре 11 и 12 июля на нескольких улицах Днепра не будет электричества.

Отключение связано с проведением ремонтных и технических работ, сообщили в пресс-службе ДТЭК "Днепровские электросети".

В субботу, 11 июля, света не будет по следующим адресам:

Амур-Нижнеднепровский район:

  • ул. Боевая, 2-18;

  • ул. Варваровская, 1,9,13-21;

  • ул. Новочеркасская, 3-63,2-64;

  • ул. Поленова, 1-59,2-60;

  • ул. Гагринская, 8-38,27-71;

  • пер. Солончаковый 1-15,1-19;

  • ул. Гринченко, 109-117.

Чечеловский район:

  • ул. Философская, 84.

Соборный район:

  • ул. Елены Ган;

  • ул. Маневровая;

  • ул. Ласточкина;

  • ул. Достоевского;

  • ул. Гречко, 76-106,41-118;

  • ул. Полевая, 23-79,64-118;

  • ул. Чаплинская, 265-361,218-290.

В воскресенье, 12 июля, света не будет по следующим адресам:

Соборный район:

  • ул. Гречко, 76-106, 41-118;

  • ул. Полевая, 23-79, 64-118;

  • ул. Чаплинская, 265-361, 218-290.

Амур-Нижнеднепровский район:

  • ул. Гагринская, 8-38,27-71;

  • пер. Солончаковый, 1-15,1-19;

  • ул. Гринченко, 109-117;

  • ул. Боевая, 2-18;

  • ул. Варваровская, 1,9,13-21;

  • ул. Новочеркасская, 3-63,2-64;

  • ул. Поленова, 1-59,2-60.

Ранее OBOZREVATEL сообщал о том, что по состоянию на утро 10 июля в Днепре коронавирусом заразились 541 человек, двое из них – за последние сутки.

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Днепр Жизнь города

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