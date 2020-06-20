В Днепре запланировано масштабное отключение света: кого коснется
В Днепре 20 и 21 июня в нескольких районах не будет электричества.
Отключение связано с проведением ремонтных и технических работ, сообщили в пресс-службе ДТЭК "Днепровские электросети".
20 июня света не будет по следующим адресам:
Шевченковский район:
улица Короленко, 1, 4а;
площадь Троицкая, 2а;
проспект Дмитрия Яворницкого, 65;
проспект Богдана Хмельницкого, 5, 7, 9, 53, 55, 57, 59, 61, 93, 95, 97, 99;
улица Матросская, 1 — 39, 20 — 26;
улица Панельная, 1 — 36;
улица Осипа Бодянского, 1 — 24;
улица Грушевая, 1 — 16;
переулок Матросский, 1 — 25;
улица Ржевская, 2 — 10;
улица Молодежная, 2, 3 — 10, 4;
улица Ермоловой, 1 — 16, 30, 32 — 34;
улица Ивана Франко, 33 — 49;
улица Победы, 212 — 216;
улица Корейская, 2 — 14;
улица 1 Мая, 1 — 23, 2 — 26.
Соборный район:
улица Ломаная, 8, 8а, 10;
улица Павла Ниринберга, 1а — 3б;
площадь Успенская, 14, 15 — 17;
улица Коцюбинского, 2/4.
21 мая света не будет по следующим адресам:
Шевченковский район:
улица Сечевых Стрельцов, 91б;
проспект Богдана Хмельницкого, 53, 55, 57, 59, 61;
улица Осипа Бодянского, 1 — 24;
улица Корейская, 2 — 14;
улица Ермоловой, 1 — 16;
улица 1 Мая, 1 — 23, 2 — 26.
Соборный район:
улица Сергея Ефремова, 3, 4, 7, 8 — 10, 9, 13.
Ранее OBOZREVATEL сообщал о том, что вУкраине каждая семья в среднем задолжала за коммуналку 4,2 тыс. грн. Предприятия нанимают коллекторов, через суд забирают имущество и вывешивают списки должников в подъездах. В отдельных случаях могут даже забрать квартиру.