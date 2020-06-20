В Днепре запланировано масштабное отключение света: кого коснется

В Днепре 20 и 21 июня в нескольких районах не будет электричества.

Отключение связано с проведением ремонтных и технических работ, сообщили в пресс-службе ДТЭК "Днепровские электросети".

20 июня света не будет по следующим адресам:

Шевченковский район:

улица Короленко, 1, 4а;

площадь Троицкая, 2а;

проспект Дмитрия Яворницкого, 65;

проспект Богдана Хмельницкого, 5, 7, 9, 53, 55, 57, 59, 61, 93, 95, 97, 99;

улица Матросская, 1 — 39, 20 — 26;

улица Панельная, 1 — 36;

улица Осипа Бодянского, 1 — 24;

улица Грушевая, 1 — 16;

переулок Матросский, 1 — 25;

улица Ржевская, 2 — 10;

улица Молодежная, 2, 3 — 10, 4;

улица Ермоловой, 1 — 16, 30, 32 — 34;

улица Ивана Франко, 33 — 49;

улица Победы, 212 — 216;

улица Корейская, 2 — 14;

улица 1 Мая, 1 — 23, 2 — 26.

Соборный район:

улица Ломаная, 8, 8а, 10;

улица Павла Ниринберга, 1а — 3б;

площадь Успенская, 14, 15 — 17;

улица Коцюбинского, 2/4.

21 мая света не будет по следующим адресам:

Шевченковский район:

улица Сечевых Стрельцов, 91б;

проспект Богдана Хмельницкого, 53, 55, 57, 59, 61;

улица Осипа Бодянского, 1 — 24;

улица Корейская, 2 — 14;

улица Ермоловой, 1 — 16;

улица 1 Мая, 1 — 23, 2 — 26.

Соборный район:

улица Сергея Ефремова, 3, 4, 7, 8 — 10, 9, 13.

Ранее OBOZREVATEL сообщал о том, что вУкраине каждая семья в среднем задолжала за коммуналку 4,2 тыс. грн. Предприятия нанимают коллекторов, через суд забирают имущество и вывешивают списки должников в подъездах. В отдельных случаях могут даже забрать квартиру.