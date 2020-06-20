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В Днепре запланировано масштабное отключение света: кого коснется

София Ковнир
София Ковнир
Жизнь города
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В Днепре запланировано масштабное отключение света: кого коснется

Отключение света

В Днепре 20 и 21 июня в нескольких районах не будет электричества.

Отключение связано с проведением ремонтных и технических работ, сообщили в пресс-службе ДТЭК "Днепровские электросети".

20 июня света не будет по следующим адресам:

Шевченковский район:

  • улица Короленко, 1, 4а;

  • площадь Троицкая, 2а;

  • проспект Дмитрия Яворницкого, 65;

  • проспект Богдана Хмельницкого, 5, 7, 9, 53, 55, 57, 59, 61, 93, 95, 97, 99;

  • улица Матросская, 1 — 39, 20 — 26;

  • улица Панельная, 1 — 36;

  • улица Осипа Бодянского, 1 — 24;

  • улица Грушевая, 1 — 16;

  • переулок Матросский, 1 — 25;

  • улица Ржевская, 2 — 10;

  • улица Молодежная, 2, 3 — 10, 4;

  • улица Ермоловой, 1 — 16, 30, 32 — 34;

  • улица Ивана Франко, 33 — 49;

  • улица Победы, 212 — 216;

  • улица Корейская, 2 — 14;

  • улица 1 Мая, 1 — 23, 2 — 26.

Соборный район:

  • улица Ломаная, 8, 8а, 10;

  • улица Павла Ниринберга, 1а — 3б;

  • площадь Успенская, 14, 15 — 17;

  • улица Коцюбинского, 2/4.

21 мая света не будет по следующим адресам:

Шевченковский район:

  • улица Сечевых Стрельцов, 91б;

  • проспект Богдана Хмельницкого, 53, 55, 57, 59, 61;

  • улица Осипа Бодянского, 1 — 24;

  • улица Корейская, 2 — 14;

  • улица Ермоловой, 1 — 16;

  • улица 1 Мая, 1 — 23, 2 — 26.

Соборный район:

  • улица Сергея Ефремова, 3, 4, 7, 8 — 10, 9, 13.

Ранее OBOZREVATEL сообщал о том, что вУкраине каждая семья в среднем задолжала за коммуналку 4,2 тыс. грн. Предприятия нанимают коллекторов, через суд забирают имущество и вывешивают списки должников в подъездах. В отдельных случаях могут даже забрать квартиру.

УкраинаДнепр
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