В Днепре запланировано масштабное отключение света: адреса

Во вторник, 15 сентября, в нескольких районах Днепра не будет электричества.
Отключение связано с проведением ремонтных и технических работ, сообщили в пресс-службе ДТЭК "Днепровские электросети".
Свет отключат по таким адресам:
Амур-Нижнеднепровский район:
улица Минская, 1-9,2;
переулок Перовской, 1-3,9;
улица Тбилисская, 15-35,10-38;
улица Знаменовская, 10,13-19;
переулок Знаменовский, 1-7,2-8;
улица Вологодская, 105а-155; 120-132;
улица Дальневосточная, 129-143;
улица Майская, 1-9,6,10;
улица Смольная, 1-9,4-6;
улица Холодильная, 4-8,12/1;
улица Таганрогская, 339, 283-361,306-374;
Шатурский переулок, 1-7,2-8;
улица Шефская, 1-13,2-22;
улица Широкая, 221, 47-71,18-36, 45,16;
Таганрогский переулок, 8-12,13-17;
улица Терновая, 5,4а;
улица Штормовая, 115-213,120-222;
Штормовой переулок, 5,17-23,4,10-32;
улица Чайковского, 103;
улица Казахстанская, 1-7,2-24;
Казахстанский переулок, 5-23,2-36;
улица Минусинская, 85,87, 15-83,22-80,52а, 89-141Б, 82-174;
Минусинский переулок, 14,16,30,32,34,38,54,56;
Окопный переулок, 25.
Индустриальный район:
улица Андрусенко, 1-27, 2-34;
улица Артюшенко, 72-76, 86-88, 90-104;
улица Гребенки, 1-41,8-42;
улица Кольцевая, 1-27,2-30;
улица Крылова, 1-17,2-14;
улица Некрасова, 1,2-14;
улица Отечественная, 1-11;
улица Раздельная, 1-35,2-26;
улица Тургенева, 1-35,2-30.
Самарский район:
ул. Молодогвардейская, 10А, 10;
ул. Люблянская, 12;
ул. Маршала Малиновского, 124;
ул. Маршала Малиновского, 140;
ул. Молодогвардейская, 1;
ул. Молодогвардейская, 32, 32Д;
ул. Молодогвардейская, 20;
ул. Маршала Малиновского, 118;
ул. Молодогвардейская, 22;
ул. Люблянская, 18;
ул. Люблянская, 7;
ул. Люблянская, 5;
ул. Молодогвардейская, 18;
ул. Маршала Малиновского, 146;
ул. Гречко, 41-119; 76-106;
ул. Полевая, 21-79; 64-118а;
ул. Чаплинская, 387-265; 218-290;
ул. Сиреневая;
пер. Смородиновый, 30-48;
ул. Ковтуненко;
ул. Детства, 130-148; 135-161;
ул. Сержанта Литвищенко, 135;
ул. Гостеприимная.
Шевченковский район:
ул. Михаила Грушевского, 29-49;
ул. Вознесенская, 13-51,16;
ул. Сечевых Стрельцов, 28-60,31-59;
ул Светлова, 29-35,30-54;
ул. Краснопольская, 4а, 6а, 8-б, 10.
Соборный район:
ул. Космическая, 17;
пр. Героев, 1; 1-б; 3-б; 3-д; 1-м;
ул. Высоковольтная, 1а-51/2;
ул. Гаражная, 2-52, 1-61;
ул. Огородная, 2-68,1-51 / 1;
ул. Аэродромная, 2-44,1-51 / 2;
ул. Абхазская;
ул. Тонельная, 1-69, 2-58;
ул. Муромская, 2-56,1-57;
пер. Пермский, 2а-60,1-55;
ул. Соколиная, 1,2-10.
Центральный район:
ул. Фабра, 4;
пр. Яворницкого, 87, 91.
Чечеловский район:
ул. Пушкина, 67-69, 71;
ул. Чичерина, 17, 22.
Новокодакский район:
улица Железнодорожная, 17,19;
улица Щепкина, 3-15, 6, 8,10-12, 17;
пр. Нигояна, 18,20,22-26,4,10,14,16,40-42,7;
переулок Железнодорожный, 9-15, 12-14;
улица Стадионная;
улица Сорокового, 2-46, 1-45;
переулок Млечный, 2-4, 3-5, 9, 14-26;
улица Тесная, 1-27, 2-30,27,29,30-34;
улица Романа Шухевича, 22,24;
улица Белецкого, 4-42, 5;
улица Ясеневая, 1-49, 2-80,80а;
улица Григория Сковороды, 1-111, 2-124;
улица Гвардейская, 11-33, 24-50, 117;
улица Грузинская, 1-25, 2-36;
улица А. Барвинок, 1-27, 66-98;
переулок Грузинский, 1-3, 2-4;
улица Корсунская, 1-5, 2-18;
улица Семена Бардадыма, 43, 47, 31-41, 45, 49-69, 58-74, 75-133, 78-118;
улица Погорелая, 66-72, 3-59, 10-62;
улица Старобазарная, 71-79, 26-40;
площадь Сентябрьская, 1, 5, 7, 4-12;
улица Фортечная, 98-100, 101-111,102-106;
улица Речная, 1-29, 4-24;
улица Алеутская, 12/1;
улица Тарана, 6-28, 9-41.
Ранее OBOZREVATEL сообщал о том, что полиция Днепра задержала мужчину, подозреваемого в убийстве местного жителя ночью 13 сентября. Им оказался 31-летний ранее судимый иностранец.
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