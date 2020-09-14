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В Днепре запланировано масштабное отключение света: адреса

София Ковнир
София Ковнир
Жизнь города
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В Днепре запланировано масштабное отключение света: адреса

Во вторник, 15 сентября, в нескольких районах Днепра не будет электричества.

Отключение связано с проведением ремонтных и технических работ, сообщили в пресс-службе ДТЭК "Днепровские электросети".

Свет отключат по таким адресам:

Амур-Нижнеднепровский район:

  • улица Минская, 1-9,2;

  • переулок Перовской, 1-3,9;

  • улица Тбилисская, 15-35,10-38;

  • улица Знаменовская, 10,13-19;

  • переулок Знаменовский, 1-7,2-8;

  • улица Вологодская, 105а-155; 120-132;

  • улица Дальневосточная, 129-143;

  • улица Майская, 1-9,6,10;

  • улица Смольная, 1-9,4-6;

  • улица Холодильная, 4-8,12/1;

  • улица Таганрогская, 339, 283-361,306-374;

  • Шатурский переулок, 1-7,2-8;

  • улица Шефская, 1-13,2-22;

  • улица Широкая, 221, 47-71,18-36, 45,16;

  • Таганрогский переулок, 8-12,13-17;

  • улица Терновая, 5,4а;

  • улица Штормовая, 115-213,120-222;

  • Штормовой переулок, 5,17-23,4,10-32;

  • улица Чайковского, 103;

  • улица Казахстанская, 1-7,2-24;

  • Казахстанский переулок, 5-23,2-36;

  • улица Минусинская, 85,87, 15-83,22-80,52а, 89-141Б, 82-174;

  • Минусинский переулок, 14,16,30,32,34,38,54,56;

  • Окопный переулок, 25.

Индустриальный район:

  • улица Андрусенко, 1-27, 2-34;

  • улица Артюшенко, 72-76, 86-88, 90-104;

  • улица Гребенки, 1-41,8-42;

  • улица Кольцевая, 1-27,2-30;

  • улица Крылова, 1-17,2-14;

  • улица Некрасова, 1,2-14;

  • улица Отечественная, 1-11;

  • улица Раздельная, 1-35,2-26;

  • улица Тургенева, 1-35,2-30.

Самарский район:

  • ул. Молодогвардейская, 10А, 10;

  • ул. Люблянская, 12;

  • ул. Маршала Малиновского, 124;

  • ул. Маршала Малиновского, 140;

  • ул. Молодогвардейская, 1;

  • ул. Молодогвардейская, 32, 32Д;

  • ул. Молодогвардейская, 20;

  • ул. Маршала Малиновского, 118;

  • ул. Молодогвардейская, 22;

  • ул. Люблянская, 18;

  • ул. Люблянская, 7;

  • ул. Люблянская, 5;

  • ул. Молодогвардейская, 18;

  • ул. Маршала Малиновского, 146;

  • ул. Гречко, 41-119; 76-106;

  • ул. Полевая, 21-79; 64-118а;

  • ул. Чаплинская, 387-265; 218-290;

  • ул. Сиреневая;

  • пер. Смородиновый, 30-48;

  • ул. Ковтуненко;

  • ул. Детства, 130-148; 135-161;

  • ул. Сержанта Литвищенко, 135;

  • ул. Гостеприимная.

Шевченковский район:

  • ул. Михаила Грушевского, 29-49;

  • ул. Вознесенская, 13-51,16;

  • ул. Сечевых Стрельцов, 28-60,31-59;

  • ул Светлова, 29-35,30-54;

  • ул. Краснопольская, 4а, 6а, 8-б, 10.

Соборный район:

  • ул. Космическая, 17;

  • пр. Героев, 1; 1-б; 3-б; 3-д; 1-м;

  • ул. Высоковольтная, 1а-51/2;

  • ул. Гаражная, 2-52, 1-61;

  • ул. Огородная, 2-68,1-51 / 1;

  • ул. Аэродромная, 2-44,1-51 / 2;

  • ул. Абхазская;

  • ул. Тонельная, 1-69, 2-58;

  • ул. Муромская, 2-56,1-57;

  • пер. Пермский, 2а-60,1-55;

  • ул. Соколиная, 1,2-10.

Центральный район:

  • ул. Фабра, 4;

  • пр. Яворницкого, 87, 91.

Чечеловский район:

  • ул. Пушкина, 67-69, 71;

  • ул. Чичерина, 17, 22.

Новокодакский район:

  • улица Железнодорожная, 17,19;

  • улица Щепкина, 3-15, 6, 8,10-12, 17;

  • пр. Нигояна, 18,20,22-26,4,10,14,16,40-42,7;

  • переулок Железнодорожный, 9-15, 12-14;

  • улица Стадионная;

  • улица Сорокового, 2-46, 1-45;

  • переулок Млечный, 2-4, 3-5, 9, 14-26;

  • улица Тесная, 1-27, 2-30,27,29,30-34;

  • улица Романа Шухевича, 22,24;

  • улица Белецкого, 4-42, 5;

  • улица Ясеневая, 1-49, 2-80,80а;

  • улица Григория Сковороды, 1-111, 2-124;

  • улица Гвардейская, 11-33, 24-50, 117;

  • улица Грузинская, 1-25, 2-36;

  • улица А. Барвинок, 1-27, 66-98;

  • переулок Грузинский, 1-3, 2-4;

  • улица Корсунская, 1-5, 2-18;

  • улица Семена Бардадыма, 43, 47, 31-41, 45, 49-69, 58-74, 75-133, 78-118;

  • улица Погорелая, 66-72, 3-59, 10-62;

  • улица Старобазарная, 71-79, 26-40;

  • площадь Сентябрьская, 1, 5, 7, 4-12;

  • улица Фортечная, 98-100, 101-111,102-106;

  • улица Речная, 1-29, 4-24;

  • улица Алеутская, 12/1;

  • улица Тарана, 6-28, 9-41.

Ранее OBOZREVATEL сообщал о том, что полиция Днепра задержала мужчину, подозреваемого в убийстве местного жителя ночью 13 сентября. Им оказался 31-летний ранее судимый иностранец.

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