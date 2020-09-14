В Днепре запланировано масштабное отключение света: адреса

Во вторник, 15 сентября, в нескольких районах Днепра не будет электричества.

Отключение связано с проведением ремонтных и технических работ, сообщили в пресс-службе ДТЭК "Днепровские электросети".

Свет отключат по таким адресам:

Амур-Нижнеднепровский район:

улица Минская, 1-9,2;

переулок Перовской, 1-3,9;

улица Тбилисская, 15-35,10-38;

улица Знаменовская, 10,13-19;

переулок Знаменовский, 1-7,2-8;

улица Вологодская, 105а-155; 120-132;

улица Дальневосточная, 129-143;

улица Майская, 1-9,6,10;

улица Смольная, 1-9,4-6;

улица Холодильная, 4-8,12/1;

улица Таганрогская, 339, 283-361,306-374;

Шатурский переулок, 1-7,2-8;

улица Шефская, 1-13,2-22;

улица Широкая, 221, 47-71,18-36, 45,16;

Таганрогский переулок, 8-12,13-17;

улица Терновая, 5,4а;

улица Штормовая, 115-213,120-222;

Штормовой переулок, 5,17-23,4,10-32;

улица Чайковского, 103;

улица Казахстанская, 1-7,2-24;

Казахстанский переулок, 5-23,2-36;

улица Минусинская, 85,87, 15-83,22-80,52а, 89-141Б, 82-174;

Минусинский переулок, 14,16,30,32,34,38,54,56;

Окопный переулок, 25.

Индустриальный район:

улица Андрусенко, 1-27, 2-34;

улица Артюшенко, 72-76, 86-88, 90-104;

улица Гребенки, 1-41,8-42;

улица Кольцевая, 1-27,2-30;

улица Крылова, 1-17,2-14;

улица Некрасова, 1,2-14;

улица Отечественная, 1-11;

улица Раздельная, 1-35,2-26;

улица Тургенева, 1-35,2-30.

Самарский район:

ул. Молодогвардейская, 10А, 10;

ул. Люблянская, 12;

ул. Маршала Малиновского, 124;

ул. Маршала Малиновского, 140;

ул. Молодогвардейская, 1;

ул. Молодогвардейская, 32, 32Д;

ул. Молодогвардейская, 20;

ул. Маршала Малиновского, 118;

ул. Молодогвардейская, 22;

ул. Люблянская, 18;

ул. Люблянская, 7;

ул. Люблянская, 5;

ул. Молодогвардейская, 18;

ул. Маршала Малиновского, 146;

ул. Гречко, 41-119; 76-106;

ул. Полевая, 21-79; 64-118а;

ул. Чаплинская, 387-265; 218-290;

ул. Сиреневая;

пер. Смородиновый, 30-48;

ул. Ковтуненко;

ул. Детства, 130-148; 135-161;

ул. Сержанта Литвищенко, 135;

ул. Гостеприимная.

Шевченковский район:

ул. Михаила Грушевского, 29-49;

ул. Вознесенская, 13-51,16;

ул. Сечевых Стрельцов, 28-60,31-59;

ул Светлова, 29-35,30-54;

ул. Краснопольская, 4а, 6а, 8-б, 10.

Соборный район:

ул. Космическая, 17;

пр. Героев, 1; 1-б; 3-б; 3-д; 1-м;

ул. Высоковольтная, 1а-51/2;

ул. Гаражная, 2-52, 1-61;

ул. Огородная, 2-68,1-51 / 1;

ул. Аэродромная, 2-44,1-51 / 2;

ул. Абхазская;

ул. Тонельная, 1-69, 2-58;

ул. Муромская, 2-56,1-57;

пер. Пермский, 2а-60,1-55;

ул. Соколиная, 1,2-10.

Центральный район:

ул. Фабра, 4;

пр. Яворницкого, 87, 91.

Чечеловский район:

ул. Пушкина, 67-69, 71;

ул. Чичерина, 17, 22.

Новокодакский район:

улица Железнодорожная, 17,19;

улица Щепкина, 3-15, 6, 8,10-12, 17;

пр. Нигояна, 18,20,22-26,4,10,14,16,40-42,7;

переулок Железнодорожный, 9-15, 12-14;

улица Стадионная;

улица Сорокового, 2-46, 1-45;

переулок Млечный, 2-4, 3-5, 9, 14-26;

улица Тесная, 1-27, 2-30,27,29,30-34;

улица Романа Шухевича, 22,24;

улица Белецкого, 4-42, 5;

улица Ясеневая, 1-49, 2-80,80а;

улица Григория Сковороды, 1-111, 2-124;

улица Гвардейская, 11-33, 24-50, 117;

улица Грузинская, 1-25, 2-36;

улица А. Барвинок, 1-27, 66-98;

переулок Грузинский, 1-3, 2-4;

улица Корсунская, 1-5, 2-18;

улица Семена Бардадыма, 43, 47, 31-41, 45, 49-69, 58-74, 75-133, 78-118;

улица Погорелая, 66-72, 3-59, 10-62;

улица Старобазарная, 71-79, 26-40;

площадь Сентябрьская, 1, 5, 7, 4-12;

улица Фортечная, 98-100, 101-111,102-106;

улица Речная, 1-29, 4-24;

улица Алеутская, 12/1;

улица Тарана, 6-28, 9-41.

Ранее OBOZREVATEL сообщал о том, что полиция Днепра задержала мужчину, подозреваемого в убийстве местного жителя ночью 13 сентября. Им оказался 31-летний ранее судимый иностранец.

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