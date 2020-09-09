В Днепре запланировано масштабное отключение света: адреса
В четверг, 10 сентября, с 08:00 до 19:00 в нескольких районах Днепра не будет электричества.
Отключение связано с проведением ремонтных и технических работ, сообщили в пресс-службе ДТЭК "Днепровские электросети".
Свет отключат по таким адресам:
Самарский район:
улица М. Гречко, 41-119, 76-106;
улица Полевая, 21-79, 64-118а;
улица Чаплинская, 387-265, 218-290;
улица Воспоминаний, 147, 109-174, 181-235, 175;
улица Азербайджанская, 2-56, 1-65;
улица Сержанта Литвищенко, 8-18;
улица Академика Королева, 6, 3-123, 31а, 31к;
улица Историческая, 2-30, 1-27;
улица Лебединая, 1-63, 2-110.
Соборный район:
проспект Труда, 22, 24;
улица Стартовая, 1;
улица Трудовых резервов, 6;
улица Космическая, 13, 13к, 17б;
улица Олеся Гончара, 8, 12, 16, 18, 20, 32;
улица Паторжинского, 7, 9;
улица Жуковского, 25-33, 35а;
улица Чернышевского, 24;
улица Болгарская, 1-11, 2-12;
улица Батарейная, 1-19, 2-34;
улица Рыбинская, 19-77;
улица Абхазская, 10-24, 15/1, 15/2;
улица Одоевского, 2-32, 7-35;
3-й тупик Одоевского, 1, 2, 2а;
улица Толстого, 2-20, 1-5;
2-й тупик Одоевского, 3-7, 2-6;
улица Казакова, 25/1-47/1;
1-й тупик Одоевского, 2-6, 3-5;
улица Сташкова, 28-84, 25-71;
улица Тихвинская, 76-104, 77-107;
улица Лабораторная, 63-99;
улица Горяная, 63-69, 18-20.
Амур-Нижнеднепровский район:
переулок С. Перовской, 1-3, 9;
улица Минская, 1-9, 2;
улица Тбилисская, 15-35, 10-38;
улица Знаменовская, 10, 13-19;
переулок Знаменовский, 1-7, 2-8;
улица Опанаса Ковпака, 4-32;
улица Таганрогская, 339;
Шатурский переулок, 1-7, 2-8;
улица Шефская, 1-13, 2-22;
улица Широкая, 221, 47-71, 18-36;
улица Таганрогская, 283-361, 306-374;
улица Широкая, 45, 16;
улица Казахстанская, 1-7, 2-24;
улица Заярская, 1-47;
Казахстанский переулок, 5-23, 2-36;
улица Минусинская, 85, 87;
Минусинский переулок, 14, 16, 30, 32;
улица Минусинская, 15-83, 22-80, 52а;
Минусинский переулок, 34, 38, 54, 56;
улица Минусинская, 89-141б, 82-174;
Окопный переулок, 25;
улица Вологодская, 105а-155, 120-132;
улица Дальневосточная, 129-143;
улица Майская, 1-9, 6, 10;
улица Смольная, 1-9, 4-6;
улица Холодильная, 4-8, 12\1;
улица Арбузная, 1-12;
улица Горнорудная, 3-14а;
улица Дарницкая, 24-28;
улица Доватора, 2, 4;
улица Магнитная, 20;
улица Минская, 1-9;
улица Новомосковская, 2-15;
улица Прапорная, 10-20;
улица Самарская, 10, 21;
улица Тбилисская, 16-38;
улица Шуклина, 27-32;
переулок Дорожный, 1-8;
переулок Прапорный, 3-8;
переулок Серебряный, 10, 12;
переулок Тагильский, 1-10;
улица Д. Багалия, 1-23;
улица Левитана, 1-12;
улица С. Перовской, 2-29;
улица Крюкова, 2-24, 1-45а;
улица Михайлова, 75-99, 8-102;
улица Отечественная, 2-8, 3-47;
улица Артюшенко, 78-90;
улица Саранская, 6.
Индустриальный район:
улица Андрусенко, 1-27, 2-34;
улица Артюшенко, 72-76, 86-88, 90-104;
улица Гребинки, 1-41, 8-42;
улица Декабрьская, 2, 14, 1-7;
улица Кольцевая, 1-27, 2-30;
улица Крылова, 1-17, 2-14;
улица Некрасова, 1, 2-14;
улица Отечественная, 1-11;
улица Раздельная, 1-35, 2-26;
улица Тургенева, 1-35, 2-30.
Центральный район:
улица Боброва, 16-28, 17-27;
улица Кронштадская, 5-39, 32;
переулок Сечевой, 3-13, 16-18;
улица Марины Расковой, 7-21, 6-18;
улица Озерный спуск, 5-19.
Чечеловский район:
улица Кипучая, 21-45а, 28-36;
переулок Скаутский, 2-6, 1-3;
Краснополье, 1, 3, 2-8;
улица Путивцева, 1а-17, 2-32;
улица Банковская, 1-21а;
тупик Абрикосовый, 1-7, 2-10;
улица Зеркальная, 47-69, 66-94;
улица Зеленогорская, 72-47,60-38а.
Новокодакский район:
улица Конструктивная, 8а;
улица Миргородская, 10, 11/1;
улица Пехотинцев, 1-25, 2-18;
улица Сыровца, 21-35, 22-38а;
улица Ташкентская, 7-29, 10-28;
улица Тенистая, 7;
улица Чеботарева, 28а,32;
Садовое хозяйство "Таромский Ранет" переулок Золотоосенний;
улица Грузинская, 1-25, 2-36;
улица А. Барвинок, 1-27, 66-98;
переулок Грузинский, 1-3, 2-4;
улица Корсунская, 1-5, 2-18;
улица Семена Бардадыма, 43, 47, 31-41, 45, 49-69, 58-74, 75-133, 78-118;
улица Погорелая, 66-72, 3-59, 10-62;
улица Старобазарная, 71-79, 26-40;
площадь Сентябрьская, 1, 5, 7, 4-12;
улица Фортечная, 98-100, 101-111, 102-106;
улица Речная, 1-29, 4-24;
улица Алеутская, 12/1;
улица Тарана, 6-28, 9-41.
улица Кедрова, 19;
улица Полесская, 31, 23-91, 26-76;
улица Мукачевская, 53-89;
улица Очаковская, 2-20, 3-29;
улица Полесская, 1-19, 2-20;
улица Набережная Заводская, 99а;
улица Юрия Кондратюка, 2, 2а, 2д, 4;
жилой массив Покровский, 5, 2б;
улица Вагнера, 1-21, 2-14;
переулок Вагнера, 2-22;
переулок Герцена, 2, 4-24, 5-25;
улица Герцена, 1-19, 2-24;
улица Десантная, 1-23, 2-34, 42-56, 36-40, 58-72;
улица Геологическая, 2а;
улица Десняка, 1;
улица Криштофа Косинского, 1, 2-4;
улица Н. Садовского;
улица Петра Сиротина, 36, 42/2, 42а, 42б, 42г, 44/1, 44а, 46/1, 51, 51а, 53/2-65, 60-70, 67-115;
улица Полесская, 1-19, 2-20;
улица Звездная, 1-37, 2-42;
улица Мукачевская, 57-99/2, 78-126;
переулок Варяжский, 2а, 2в;
улица Приовражная Диевка-2 1-15, 6-10;
улица Полесская, 23/1-91, 26-76, 22, 23/2, 24,26;
переулок Полесский, 2-4;
улица Абая, 33-65, 40-565;
переулок Белорусский, 7-23, 12-26;
улица Заслонова, 1-9, 22-26;
улица Полесская, 23/1-91, 26-76, 22, 23/2, 24, 26;
переулок Полесский, 2-4, 5;
переулок Белорусский, 7-23, 12-26;
улица Заслонова, 1-9, 22-26;
улица Дружбы Диевка, 1-7, 2-20;
улица Звездная, 39-65, 44-66;
улица Кедровая, 1-43, 2-36;
улица Курильская, 1-33, 2-36;
улица Мукачевская, 99/1-119, 128-154;
переулок Белорусский, 1-5, 2-10;
переулок Варяжский, 1-13, 4-18;
переулок Товарищеский, 1-3, 2-6;
улица Приовражная Диевка-2, 14-50, 17-61;
улица И. Вишневского, 1-21, 2-18;
улица Товарищеская, 1-23, 2-28, 25, 30, 32;
улица Звездная;
улица Андрейченко, 91-113, 70-124;
переулок Андрейченко, 18-52, 35-65;
улица Сахалинская, 1а-33, 2, 4-26;
переулок Крутой, 1-15, 2-26;
улица Покровская, 1-33, 2-16;
улица Дорогобугская, 13-21, 12-14;
улица Криштофа Косинского, 23-51, 32-60;
переулок Двинский, 1-17, 4-8, 2-20, 3-13;
улица Андрейченко, 68а, 68б, 68г, 68д, 80-84, 90а, 94а, 99, 95, 119-123, 126,1-65, 2-52, 124а, 124б, 126, 70д, 70г, 70а, 78/1, 78, 72, 74, 76а, 76б, 76а, 76, 70е, 89, 89а, 66/1, 66/2;
переулок Герцена, 15/2;
улица Герцена, 21а-61, 24а-48;
улица Вагнера, 44-48, 59-63;
улица Дорогобугская, 17б, 17в;
улица Николая Садовского, 1-47, 47a, 4-26;
улица Геологическая, 34-64;
переулок Покровский, 1, 1а-9а, 2-16;
улица Лавандовая, 58;
переулок Андрейченко, 1-15, 2-14;
улица Двинская, 1, 3, 3а, 5.
Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Днепре директор школы заболела COVID-19, она заявила о травле. Сейчас женщина вместе с семьей находится на самоизоляции.