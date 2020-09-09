В Днепре запланировано масштабное отключение света: адреса

В четверг, 10 сентября, с 08:00 до 19:00 в нескольких районах Днепра не будет электричества.

Отключение связано с проведением ремонтных и технических работ, сообщили в пресс-службе ДТЭК "Днепровские электросети".

Свет отключат по таким адресам:

Самарский район:

улица М. Гречко, 41-119, 76-106;

улица Полевая, 21-79, 64-118а;

улица Чаплинская, 387-265, 218-290;

улица Воспоминаний, 147, 109-174, 181-235, 175;

улица Азербайджанская, 2-56, 1-65;

улица Сержанта Литвищенко, 8-18;

улица Академика Королева, 6, 3-123, 31а, 31к;

улица Историческая, 2-30, 1-27;

улица Лебединая, 1-63, 2-110.

Соборный район:

проспект Труда, 22, 24;

улица Стартовая, 1;

улица Трудовых резервов, 6;

улица Космическая, 13, 13к, 17б;

улица Олеся Гончара, 8, 12, 16, 18, 20, 32;

улица Паторжинского, 7, 9;

улица Жуковского, 25-33, 35а;

улица Чернышевского, 24;

улица Болгарская, 1-11, 2-12;

улица Батарейная, 1-19, 2-34;

улица Рыбинская, 19-77;

улица Абхазская, 10-24, 15/1, 15/2;

улица Одоевского, 2-32, 7-35;

3-й тупик Одоевского, 1, 2, 2а;

улица Толстого, 2-20, 1-5;

2-й тупик Одоевского, 3-7, 2-6;

улица Казакова, 25/1-47/1;

1-й тупик Одоевского, 2-6, 3-5;

улица Сташкова, 28-84, 25-71;

улица Тихвинская, 76-104, 77-107;

улица Лабораторная, 63-99;

улица Горяная, 63-69, 18-20.

Амур-Нижнеднепровский район:

переулок С. Перовской, 1-3, 9;

улица Минская, 1-9, 2;

улица Тбилисская, 15-35, 10-38;

улица Знаменовская, 10, 13-19;

переулок Знаменовский, 1-7, 2-8;

улица Опанаса Ковпака, 4-32;

улица Таганрогская, 339;

Шатурский переулок, 1-7, 2-8;

улица Шефская, 1-13, 2-22;

улица Широкая, 221, 47-71, 18-36;

улица Таганрогская, 283-361, 306-374;

улица Широкая, 45, 16;

улица Казахстанская, 1-7, 2-24;

улица Заярская, 1-47;

Казахстанский переулок, 5-23, 2-36;

улица Минусинская, 85, 87;

Минусинский переулок, 14, 16, 30, 32;

улица Минусинская, 15-83, 22-80, 52а;

Минусинский переулок, 34, 38, 54, 56;

улица Минусинская, 89-141б, 82-174;

Окопный переулок, 25;

улица Вологодская, 105а-155, 120-132;

улица Дальневосточная, 129-143;

улица Майская, 1-9, 6, 10;

улица Смольная, 1-9, 4-6;

улица Холодильная, 4-8, 12\1;

улица Арбузная, 1-12;

улица Горнорудная, 3-14а;

улица Дарницкая, 24-28;

улица Доватора, 2, 4;

улица Магнитная, 20;

улица Минская, 1-9;

улица Новомосковская, 2-15;

улица Прапорная, 10-20;

улица Самарская, 10, 21;

улица Тбилисская, 16-38;

улица Шуклина, 27-32;

переулок Дорожный, 1-8;

переулок Прапорный, 3-8;

переулок Серебряный, 10, 12;

переулок Тагильский, 1-10;

улица Д. Багалия, 1-23;

улица Левитана, 1-12;

улица С. Перовской, 2-29;

улица Крюкова, 2-24, 1-45а;

улица Михайлова, 75-99, 8-102;

улица Отечественная, 2-8, 3-47;

улица Артюшенко, 78-90;

улица Саранская, 6.

Индустриальный район:

улица Андрусенко, 1-27, 2-34;

улица Артюшенко, 72-76, 86-88, 90-104;

улица Гребинки, 1-41, 8-42;

улица Декабрьская, 2, 14, 1-7;

улица Кольцевая, 1-27, 2-30;

улица Крылова, 1-17, 2-14;

улица Некрасова, 1, 2-14;

улица Отечественная, 1-11;

улица Раздельная, 1-35, 2-26;

улица Тургенева, 1-35, 2-30.

Центральный район:

улица Боброва, 16-28, 17-27;

улица Кронштадская, 5-39, 32;

переулок Сечевой, 3-13, 16-18;

улица Марины Расковой, 7-21, 6-18;

улица Озерный спуск, 5-19.

Чечеловский район:

улица Кипучая, 21-45а, 28-36;

переулок Скаутский, 2-6, 1-3;

Краснополье, 1, 3, 2-8;

улица Путивцева, 1а-17, 2-32;

улица Банковская, 1-21а;

тупик Абрикосовый, 1-7, 2-10;

улица Зеркальная, 47-69, 66-94;

улица Зеленогорская, 72-47,60-38а.

Новокодакский район:

улица Конструктивная, 8а;

улица Миргородская, 10, 11/1;

улица Пехотинцев, 1-25, 2-18;

улица Сыровца, 21-35, 22-38а;

улица Ташкентская, 7-29, 10-28;

улица Тенистая, 7;

улица Чеботарева, 28а,32;

Садовое хозяйство "Таромский Ранет" переулок Золотоосенний;

улица Грузинская, 1-25, 2-36;

улица А. Барвинок, 1-27, 66-98;

переулок Грузинский, 1-3, 2-4;

улица Корсунская, 1-5, 2-18;

улица Семена Бардадыма, 43, 47, 31-41, 45, 49-69, 58-74, 75-133, 78-118;

улица Погорелая, 66-72, 3-59, 10-62;

улица Старобазарная, 71-79, 26-40;

площадь Сентябрьская, 1, 5, 7, 4-12;

улица Фортечная, 98-100, 101-111, 102-106;

улица Речная, 1-29, 4-24;

улица Алеутская, 12/1;

улица Тарана, 6-28, 9-41.

улица Кедрова, 19;

улица Полесская, 31, 23-91, 26-76;

улица Мукачевская, 53-89;

улица Очаковская, 2-20, 3-29;

улица Полесская, 1-19, 2-20;

улица Набережная Заводская, 99а;

улица Юрия Кондратюка, 2, 2а, 2д, 4;

жилой массив Покровский, 5, 2б;

улица Вагнера, 1-21, 2-14;

переулок Вагнера, 2-22;

переулок Герцена, 2, 4-24, 5-25;

улица Герцена, 1-19, 2-24;

улица Десантная, 1-23, 2-34, 42-56, 36-40, 58-72;

улица Геологическая, 2а;

улица Десняка, 1;

улица Криштофа Косинского, 1, 2-4;

улица Н. Садовского;

улица Петра Сиротина, 36, 42/2, 42а, 42б, 42г, 44/1, 44а, 46/1, 51, 51а, 53/2-65, 60-70, 67-115;

улица Полесская, 1-19, 2-20;

улица Звездная, 1-37, 2-42;

улица Мукачевская, 57-99/2, 78-126;

переулок Варяжский, 2а, 2в;

улица Приовражная Диевка-2 1-15, 6-10;

улица Полесская, 23/1-91, 26-76, 22, 23/2, 24,26;

переулок Полесский, 2-4;

улица Абая, 33-65, 40-565;

переулок Белорусский, 7-23, 12-26;

улица Заслонова, 1-9, 22-26;

улица Полесская, 23/1-91, 26-76, 22, 23/2, 24, 26;

переулок Полесский, 2-4, 5;

переулок Белорусский, 7-23, 12-26;

улица Заслонова, 1-9, 22-26;

улица Дружбы Диевка, 1-7, 2-20;

улица Звездная, 39-65, 44-66;

улица Кедровая, 1-43, 2-36;

улица Курильская, 1-33, 2-36;

улица Мукачевская, 99/1-119, 128-154;

переулок Белорусский, 1-5, 2-10;

переулок Варяжский, 1-13, 4-18;

переулок Товарищеский, 1-3, 2-6;

улица Приовражная Диевка-2, 14-50, 17-61;

улица И. Вишневского, 1-21, 2-18;

улица Товарищеская, 1-23, 2-28, 25, 30, 32;

улица Звездная;

улица Андрейченко, 91-113, 70-124;

переулок Андрейченко, 18-52, 35-65;

улица Сахалинская, 1а-33, 2, 4-26;

переулок Крутой, 1-15, 2-26;

улица Покровская, 1-33, 2-16;

улица Дорогобугская, 13-21, 12-14;

улица Криштофа Косинского, 23-51, 32-60;

переулок Двинский, 1-17, 4-8, 2-20, 3-13;

улица Андрейченко, 68а, 68б, 68г, 68д, 80-84, 90а, 94а, 99, 95, 119-123, 126,1-65, 2-52, 124а, 124б, 126, 70д, 70г, 70а, 78/1, 78, 72, 74, 76а, 76б, 76а, 76, 70е, 89, 89а, 66/1, 66/2;

переулок Герцена, 15/2;

улица Герцена, 21а-61, 24а-48;

улица Вагнера, 44-48, 59-63;

улица Дорогобугская, 17б, 17в;

улица Николая Садовского, 1-47, 47a, 4-26;

улица Геологическая, 34-64;

переулок Покровский, 1, 1а-9а, 2-16;

улица Лавандовая, 58;

переулок Андрейченко, 1-15, 2-14;

улица Двинская, 1, 3, 3а, 5.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Днепре директор школы заболела COVID-19, она заявила о травле. Сейчас женщина вместе с семьей находится на самоизоляции.

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