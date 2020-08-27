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В Днепре запланировано масштабное отключение света: адреса

София Ковнир
София Ковнир
Жизнь города
474
В Днепре запланировано масштабное отключение света: адреса

В Днепре запланировано масштабное отключение света. Форпост Севастополь

В пятницу, 28 августа, на нескольких улицах Днепра не будет света.

Отключение связано с проведением технических и ремонтных работ, сообщили в пресс-службе ДТЭК "Днепровские электросети".

Света не будет по следующим адресам:

Чечеловский район:

  • ул. Романа Шухевича, 22,24;

  • ул. Щепкина, 8,10-12, 17;

  • просп. Нигояна, 7;

  • ул. Хвойная, 25-69, 28-70, 99, 100;

  • ул. Новопоточная, 1,1б, 3-35,10,26;

  • ул. Окружная, 11-35, 32-62, 11-25,32-62;

  • ул. Зональная, 1-19, 2-6;

  • ул. Январского, 1-7, 4 / 2, 4б, 4г, 4ж, 6б, 6в, 6г;

  • ул. Зеркальная, 2-14;

  • ул. Новопоточная, 2-16,16б, 33б.

Амур-Нижнеднепровский район:

  • ул. Штормовая, 115-201, 122-206;

  • пер. Таганрогский, 8-12, 13-17;

  • пер. Штормовой, 5-19, 4-32;

  • ул. Чайковского, 103;

  • ул. Терновая, 4а, 5;

  • ул. Таганрогская, 122-222, 107-217;

  • ул. Вологодская, 105а-155;120-132;

  • ул. Дальневосточная, 129-143;

  • ул. Майская, 1-9,6,10;

  • ул. Смольная, 1-9,4-6;

  • ул. Холодильная, 4-8,12/1;

  • ул. Богомаза, 122;

  • ул. Мольера, 44-54,29-41;

  • ул. Спартака, 41-59,56-76;

  • ул. Моторная, 29-51а, 34-44;

  • ул. Гуртовая, 90-110-116а;

  • ул. Усенко, 3,3-Б, 1, 5, 7,11;

  • ул. Донецкое шоссе, 111,113,115, 119;

  • ул. Петрозаводская, 356. 184-213;

  • ул. Кемеровская, 1-31-А;

  • ул. Черниговская 4-105;

  • ул. Гринченко, 338-459, 356.

Самарский район:

  • ул. Яровой;

  • ул. Ивана Купала;

  • ул. Радиальная;

  • пер. Дубининский;

  • ул. Дубининская;

  • ул. Белокамянная;

  • ул. Нижнегородская;

  • ул. Краснобогатырская;

  • ул. Палисадная;

  • ул. Халхингольская;

  • ул. Гречко, 2-74, 1-39;

  • ул. Домодедовская, 19-117,20-128;

  • ул. Подгорная, 51-121,44-104;

  • ул. Полевая, 1-19,2-62;

  • ул. Чаплинская, 209-263,142-216;

  • ул. Каширская, 5-27,18-38;

  • ул. Полевая, 21-79,64-118а;

  • ул. Чаплинская, 387-265,218-290;

  • ул. Кожедуба, 2/1, 49;

  • пер. Короткий, 1-19, 2-12;

  • ул. Сержанта Литвищенка, 7-25, 20-62;

  • ул. Мостостроителей, 1-25, 2-32, 1а-21а;

  • ул. Немировского, 2е, 2д, 2г, 2в, 2б, 2г;

  • ул. Данченко, 26-32, 36, 40;

  • ул. Космонавтов, 18-26;

  • ул. Гаванская, 1.

Индустриальный район:

  • ул. Батумская, 46;

  • ул. Калиновая, 85.

Соборный район:

  • ул. Сташкова, 28-84,25-71;

  • ул. Тихвинская, 76-104,77-107;

  • ул. Лабораторная, 63-99;

  • ул. Горяная, 63-69,18-20;

  • ул. Обручева, 3,3А / 1,3А / 1 / 2,3а / 3,3А / 4,17;

  • ул. Симферопольская 7,9 / 1/2 / 3,13 / 2;

  • ул. Горбистая, 6-12;

  • площадь Успенская, 5;

  • ул. Самарского, 1-11, 2-12;

  • ул. Баррикадная, 18-26, 13, 21, 20;

  • спуск Крутогорный, 15-17;

  • б-р Славы, 50, 52, 54, 56, 58, 40;

  • пр. Труда, 9д, 15;

  • ул. Космическая, 1.

Шевченковский район:

  • ул. Скляренко, 61-71, 76;

  • ул. Румянцева, 1-7, 2-34;

  • ул. Вдовенко, 1-37, 4-24;

  • пер. Вдовенко, 1-24;

  • ул. Вадима Сидура, 61-71, 62-76;

  • ул. Терпигорева, 20-42; 9,12,14,16,18; 1;

  • ул. Августина, 1-34;

  • ул. Стасова, 45, 47;

  • ул. Кука, 1-37, 2-36;

  • ул. Тополиная, 13, 15, 17, 19, 27;

  • ул. Авиаторов, 15, 19, 23;

  • ул. Казакова 1а (п.1-4);

  • просп. Гагарина, 105 (п.1-4), 105а, 107, 109, 111, 111а, 115, 115а;

  • ж/м Тополь-3;

  • ул. Паникахи, 33;

  • ул. Великого, 15а, 15б;

  • просп. Яворницкого, 54, 58;

  • ул. Мономаха, 1, 5.

Центральный район:

  • ул. Николая Руденко, 46-104;

  • ул. Петра Григоренко, 14-18,37-39;

  • ул. Юрия Савченко, 45-67.

Новокодакский район:

  • ул. Рубежная, 1,1a,1″б", 2-34;

  • ул. Кондратюка, 87-99,103-109,113-147, 112,114,122-140;

  • пер. Малахитовый, 1-15, 2-14;

  • ул. Гроздичная, 20-46, 29-57;

  • ул. Кармелюка, 46/2-58, 59/2-63;

  • ул. Кондратюка, 144-204/1, 151-169;

  • ул. Можайского, 25-69, 40-84;

  • пер. Малахитовый, 26,32а;

  • ул. Черногорская, 100-108, 35-75, 36-92, 79,81,96;

  • ул. Лысенко, 1,3ж,3д, 2-10″б",10в;

  • ул. Цветущая, 1-25, 2-42;

  • ул. Энтузиастов, 1-37, 2-30;

  • ул. Солнечная, 1-7, 2-22;

  • ул. Иллюшина, 1-7а, 2-8;

  • ул. Гайдамацкая, 30/2-86, 35-89;

  • ул. Порохова, 30-66, 37-83;

  • ул. Жигулевская, 38,38а;

  • ул. Митищенская, 1-39, 2-34;

  • ул. Порохова, 1-35, 2-28;

  • ул. Юпитерная, 1-19, 2-16;

  • ул. Щепкина, 3-15, 6;

  • просп. Нигояна, 18,20, 22-26;

  • пер. Чумацкий, 2-4, 3-5, 9, 14-26;

  • просп. Нигояна, 4,10,14,16,40-42;

  • ул. Тесная, 1-27, 2-30,27,29,30-34;

  • ул. Безлесная, 53-61, 87а, 87б;

  • ул. Загорянская, 6-10, 9-19;

  • ул. Полесская, 1-19, 2-20;

  • ул. Звездная, 1-37, 2-42;

  • пер. Варяжский, 2а,2в;

  • пер. Полесский, 2-4, 5;

  • пер. Белорусский, 7-23, 12-26;

  • ул. Заслонова, 1-9, 22-26;

  • пер. Белорусский, 7-23, 12-26;

  • ул. Заслонова, 1-9, 22-26;

  • ул. Звездная, 39-65, 44-66;

  • ул. Кедрова, 1-43, 2-36;

  • ул. Курильская, 1-33, 2-36;

  • пер. Белорусский, 1-5, 2-10;

  • пер. Варяжский, 1-13, 4-18;

  • пер. Товарищеский, 1-3, 2-6;

  • ул. Вишневского, 1-21, 2-18;

  • ул. Товарищеская, 1-23, 2-28, 25, 30,32;

  • ул. Апостола, 3-9, 4-8;

  • ул. Ореховского, 3-11, 4-16;

  • ул. Ахматовой, 2-36, 5-29;

  • ул. Бриллиантовая, 1-57, 2-20,24-32,36-60;

  • ул. Юдина, 13-1,20-46;

  • ул. Гарнизонная, 1-29, 2-20а;

  • ул. Громовой, 1-29, 2-30;

  • ул. Ахматовой, 1;

  • ул. Фосфорная, 1-5; 2-4, 5-А, 9,11,13,11-А, 15;

  • ул. Леваневского, 2а, 10, 17.

Ранее OBOZREVATEL сообщал о том, что недалеко от города Кривой Рог Днепропетровской области нашли тело 84-летнего мужчины, который находился в розыске. Труп пенсионера обнаружили в поселке Широкое в поле подсолнухов.

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