В Днепре запланировано масштабное отключение света: адреса

В Днепре запланировано масштабное отключение света. Форпост Севастополь
В пятницу, 28 августа, на нескольких улицах Днепра не будет света.
Отключение связано с проведением технических и ремонтных работ, сообщили в пресс-службе ДТЭК "Днепровские электросети".
Света не будет по следующим адресам:
ул. Романа Шухевича, 22,24;
ул. Щепкина, 8,10-12, 17;
просп. Нигояна, 7;
ул. Хвойная, 25-69, 28-70, 99, 100;
ул. Новопоточная, 1,1б, 3-35,10,26;
ул. Окружная, 11-35, 32-62, 11-25,32-62;
ул. Зональная, 1-19, 2-6;
ул. Январского, 1-7, 4 / 2, 4б, 4г, 4ж, 6б, 6в, 6г;
ул. Зеркальная, 2-14;
ул. Новопоточная, 2-16,16б, 33б.
ул. Штормовая, 115-201, 122-206;
пер. Таганрогский, 8-12, 13-17;
пер. Штормовой, 5-19, 4-32;
ул. Чайковского, 103;
ул. Терновая, 4а, 5;
ул. Таганрогская, 122-222, 107-217;
ул. Вологодская, 105а-155;120-132;
ул. Дальневосточная, 129-143;
ул. Майская, 1-9,6,10;
ул. Смольная, 1-9,4-6;
ул. Холодильная, 4-8,12/1;
ул. Богомаза, 122;
ул. Мольера, 44-54,29-41;
ул. Спартака, 41-59,56-76;
ул. Моторная, 29-51а, 34-44;
ул. Гуртовая, 90-110-116а;
ул. Усенко, 3,3-Б, 1, 5, 7,11;
ул. Донецкое шоссе, 111,113,115, 119;
ул. Петрозаводская, 356. 184-213;
ул. Кемеровская, 1-31-А;
ул. Черниговская 4-105;
ул. Гринченко, 338-459, 356.
ул. Яровой;
ул. Ивана Купала;
ул. Радиальная;
пер. Дубининский;
ул. Дубининская;
ул. Белокамянная;
ул. Нижнегородская;
ул. Краснобогатырская;
ул. Палисадная;
ул. Халхингольская;
ул. Гречко, 2-74, 1-39;
ул. Домодедовская, 19-117,20-128;
ул. Подгорная, 51-121,44-104;
ул. Полевая, 1-19,2-62;
ул. Чаплинская, 209-263,142-216;
ул. Каширская, 5-27,18-38;
ул. Полевая, 21-79,64-118а;
ул. Чаплинская, 387-265,218-290;
ул. Кожедуба, 2/1, 49;
пер. Короткий, 1-19, 2-12;
ул. Сержанта Литвищенка, 7-25, 20-62;
ул. Мостостроителей, 1-25, 2-32, 1а-21а;
ул. Немировского, 2е, 2д, 2г, 2в, 2б, 2г;
ул. Данченко, 26-32, 36, 40;
ул. Космонавтов, 18-26;
ул. Гаванская, 1.
ул. Батумская, 46;
ул. Калиновая, 85.
ул. Сташкова, 28-84,25-71;
ул. Тихвинская, 76-104,77-107;
ул. Лабораторная, 63-99;
ул. Горяная, 63-69,18-20;
ул. Обручева, 3,3А / 1,3А / 1 / 2,3а / 3,3А / 4,17;
ул. Симферопольская 7,9 / 1/2 / 3,13 / 2;
ул. Горбистая, 6-12;
площадь Успенская, 5;
ул. Самарского, 1-11, 2-12;
ул. Баррикадная, 18-26, 13, 21, 20;
спуск Крутогорный, 15-17;
б-р Славы, 50, 52, 54, 56, 58, 40;
пр. Труда, 9д, 15;
ул. Космическая, 1.
ул. Скляренко, 61-71, 76;
ул. Румянцева, 1-7, 2-34;
ул. Вдовенко, 1-37, 4-24;
пер. Вдовенко, 1-24;
ул. Вадима Сидура, 61-71, 62-76;
ул. Терпигорева, 20-42; 9,12,14,16,18; 1;
ул. Августина, 1-34;
ул. Стасова, 45, 47;
ул. Кука, 1-37, 2-36;
ул. Тополиная, 13, 15, 17, 19, 27;
ул. Авиаторов, 15, 19, 23;
ул. Казакова 1а (п.1-4);
просп. Гагарина, 105 (п.1-4), 105а, 107, 109, 111, 111а, 115, 115а;
ж/м Тополь-3;
ул. Паникахи, 33;
ул. Великого, 15а, 15б;
просп. Яворницкого, 54, 58;
ул. Мономаха, 1, 5.
ул. Николая Руденко, 46-104;
ул. Петра Григоренко, 14-18,37-39;
ул. Юрия Савченко, 45-67.
ул. Рубежная, 1,1a,1″б", 2-34;
ул. Кондратюка, 87-99,103-109,113-147, 112,114,122-140;
пер. Малахитовый, 1-15, 2-14;
ул. Гроздичная, 20-46, 29-57;
ул. Кармелюка, 46/2-58, 59/2-63;
ул. Кондратюка, 144-204/1, 151-169;
ул. Можайского, 25-69, 40-84;
пер. Малахитовый, 26,32а;
ул. Черногорская, 100-108, 35-75, 36-92, 79,81,96;
ул. Лысенко, 1,3ж,3д, 2-10″б",10в;
ул. Цветущая, 1-25, 2-42;
ул. Энтузиастов, 1-37, 2-30;
ул. Солнечная, 1-7, 2-22;
ул. Иллюшина, 1-7а, 2-8;
ул. Гайдамацкая, 30/2-86, 35-89;
ул. Порохова, 30-66, 37-83;
ул. Жигулевская, 38,38а;
ул. Митищенская, 1-39, 2-34;
ул. Порохова, 1-35, 2-28;
ул. Юпитерная, 1-19, 2-16;
ул. Щепкина, 3-15, 6;
просп. Нигояна, 18,20, 22-26;
пер. Чумацкий, 2-4, 3-5, 9, 14-26;
просп. Нигояна, 4,10,14,16,40-42;
ул. Тесная, 1-27, 2-30,27,29,30-34;
ул. Безлесная, 53-61, 87а, 87б;
ул. Загорянская, 6-10, 9-19;
ул. Полесская, 1-19, 2-20;
ул. Звездная, 1-37, 2-42;
пер. Варяжский, 2а,2в;
пер. Полесский, 2-4, 5;
пер. Белорусский, 7-23, 12-26;
ул. Заслонова, 1-9, 22-26;
пер. Белорусский, 7-23, 12-26;
ул. Заслонова, 1-9, 22-26;
ул. Звездная, 39-65, 44-66;
ул. Кедрова, 1-43, 2-36;
ул. Курильская, 1-33, 2-36;
пер. Белорусский, 1-5, 2-10;
пер. Варяжский, 1-13, 4-18;
пер. Товарищеский, 1-3, 2-6;
ул. Вишневского, 1-21, 2-18;
ул. Товарищеская, 1-23, 2-28, 25, 30,32;
ул. Апостола, 3-9, 4-8;
ул. Ореховского, 3-11, 4-16;
ул. Ахматовой, 2-36, 5-29;
ул. Бриллиантовая, 1-57, 2-20,24-32,36-60;
ул. Юдина, 13-1,20-46;
ул. Гарнизонная, 1-29, 2-20а;
ул. Громовой, 1-29, 2-30;
ул. Ахматовой, 1;
ул. Фосфорная, 1-5; 2-4, 5-А, 9,11,13,11-А, 15;
ул. Леваневского, 2а, 10, 17.
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