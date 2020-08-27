В Днепре запланировано масштабное отключение света: адреса

В пятницу, 28 августа, на нескольких улицах Днепра не будет света.

Отключение связано с проведением технических и ремонтных работ, сообщили в пресс-службе ДТЭК "Днепровские электросети".

Света не будет по следующим адресам:

Чечеловский район:

ул. Романа Шухевича, 22,24;

ул. Щепкина, 8,10-12, 17;

просп. Нигояна, 7;

ул. Хвойная, 25-69, 28-70, 99, 100;

ул. Новопоточная, 1,1б, 3-35,10,26;

ул. Окружная, 11-35, 32-62, 11-25,32-62;

ул. Зональная, 1-19, 2-6;

ул. Январского, 1-7, 4 / 2, 4б, 4г, 4ж, 6б, 6в, 6г;

ул. Зеркальная, 2-14;

ул. Новопоточная, 2-16,16б, 33б.

Амур-Нижнеднепровский район:

ул. Штормовая, 115-201, 122-206;

пер. Таганрогский, 8-12, 13-17;

пер. Штормовой, 5-19, 4-32;

ул. Чайковского, 103;

ул. Терновая, 4а, 5;

ул. Таганрогская, 122-222, 107-217;

ул. Вологодская, 105а-155;120-132;

ул. Дальневосточная, 129-143;

ул. Майская, 1-9,6,10;

ул. Смольная, 1-9,4-6;

ул. Холодильная, 4-8,12/1;

ул. Богомаза, 122;

ул. Мольера, 44-54,29-41;

ул. Спартака, 41-59,56-76;

ул. Моторная, 29-51а, 34-44;

ул. Гуртовая, 90-110-116а;

ул. Усенко, 3,3-Б, 1, 5, 7,11;

ул. Донецкое шоссе, 111,113,115, 119;

ул. Петрозаводская, 356. 184-213;

ул. Кемеровская, 1-31-А;

ул. Черниговская 4-105;

ул. Гринченко, 338-459, 356.

Самарский район:

ул. Яровой;

ул. Ивана Купала;

ул. Радиальная;

пер. Дубининский;

ул. Дубининская;

ул. Белокамянная;

ул. Нижнегородская;

ул. Краснобогатырская;

ул. Палисадная;

ул. Халхингольская;

ул. Гречко, 2-74, 1-39;

ул. Домодедовская, 19-117,20-128;

ул. Подгорная, 51-121,44-104;

ул. Полевая, 1-19,2-62;

ул. Чаплинская, 209-263,142-216;

ул. Каширская, 5-27,18-38;

ул. Полевая, 21-79,64-118а;

ул. Чаплинская, 387-265,218-290;

ул. Кожедуба, 2/1, 49;

пер. Короткий, 1-19, 2-12;

ул. Сержанта Литвищенка, 7-25, 20-62;

ул. Мостостроителей, 1-25, 2-32, 1а-21а;

ул. Немировского, 2е, 2д, 2г, 2в, 2б, 2г;

ул. Данченко, 26-32, 36, 40;

ул. Космонавтов, 18-26;

ул. Гаванская, 1.

Индустриальный район:

ул. Батумская, 46;

ул. Калиновая, 85.

Соборный район:

ул. Сташкова, 28-84,25-71;

ул. Тихвинская, 76-104,77-107;

ул. Лабораторная, 63-99;

ул. Горяная, 63-69,18-20;

ул. Обручева, 3,3А / 1,3А / 1 / 2,3а / 3,3А / 4,17;

ул. Симферопольская 7,9 / 1/2 / 3,13 / 2;

ул. Горбистая, 6-12;

площадь Успенская, 5;

ул. Самарского, 1-11, 2-12;

ул. Баррикадная, 18-26, 13, 21, 20;

спуск Крутогорный, 15-17;

б-р Славы, 50, 52, 54, 56, 58, 40;

пр. Труда, 9д, 15;

ул. Космическая, 1.

Шевченковский район:

ул. Скляренко, 61-71, 76;

ул. Румянцева, 1-7, 2-34;

ул. Вдовенко, 1-37, 4-24;

пер. Вдовенко, 1-24;

ул. Вадима Сидура, 61-71, 62-76;

ул. Терпигорева, 20-42; 9,12,14,16,18; 1;

ул. Августина, 1-34;

ул. Стасова, 45, 47;

ул. Кука, 1-37, 2-36;

ул. Тополиная, 13, 15, 17, 19, 27;

ул. Авиаторов, 15, 19, 23;

ул. Казакова 1а (п.1-4);

просп. Гагарина, 105 (п.1-4), 105а, 107, 109, 111, 111а, 115, 115а;

ж/м Тополь-3;

ул. Паникахи, 33;

ул. Великого, 15а, 15б;

просп. Яворницкого, 54, 58;

ул. Мономаха, 1, 5.

Центральный район:

ул. Николая Руденко, 46-104;

ул. Петра Григоренко, 14-18,37-39;

ул. Юрия Савченко, 45-67.

Новокодакский район:

ул. Рубежная, 1,1a,1″б", 2-34;

ул. Кондратюка, 87-99,103-109,113-147, 112,114,122-140;

пер. Малахитовый, 1-15, 2-14;

ул. Гроздичная, 20-46, 29-57;

ул. Кармелюка, 46/2-58, 59/2-63;

ул. Кондратюка, 144-204/1, 151-169;

ул. Можайского, 25-69, 40-84;

пер. Малахитовый, 26,32а;

ул. Черногорская, 100-108, 35-75, 36-92, 79,81,96;

ул. Лысенко, 1,3ж,3д, 2-10″б",10в;

ул. Цветущая, 1-25, 2-42;

ул. Энтузиастов, 1-37, 2-30;

ул. Солнечная, 1-7, 2-22;

ул. Иллюшина, 1-7а, 2-8;

ул. Гайдамацкая, 30/2-86, 35-89;

ул. Порохова, 30-66, 37-83;

ул. Жигулевская, 38,38а;

ул. Митищенская, 1-39, 2-34;

ул. Порохова, 1-35, 2-28;

ул. Юпитерная, 1-19, 2-16;

ул. Щепкина, 3-15, 6;

просп. Нигояна, 18,20, 22-26;

пер. Чумацкий, 2-4, 3-5, 9, 14-26;

просп. Нигояна, 4,10,14,16,40-42;

ул. Тесная, 1-27, 2-30,27,29,30-34;

ул. Безлесная, 53-61, 87а, 87б;

ул. Загорянская, 6-10, 9-19;

ул. Полесская, 1-19, 2-20;

ул. Звездная, 1-37, 2-42;

пер. Варяжский, 2а,2в;

пер. Полесский, 2-4, 5;

пер. Белорусский, 7-23, 12-26;

ул. Заслонова, 1-9, 22-26;

пер. Белорусский, 7-23, 12-26;

ул. Заслонова, 1-9, 22-26;

ул. Звездная, 39-65, 44-66;

ул. Кедрова, 1-43, 2-36;

ул. Курильская, 1-33, 2-36;

пер. Белорусский, 1-5, 2-10;

пер. Варяжский, 1-13, 4-18;

пер. Товарищеский, 1-3, 2-6;

ул. Вишневского, 1-21, 2-18;

ул. Товарищеская, 1-23, 2-28, 25, 30,32;

ул. Апостола, 3-9, 4-8;

ул. Ореховского, 3-11, 4-16;

ул. Ахматовой, 2-36, 5-29;

ул. Бриллиантовая, 1-57, 2-20,24-32,36-60;

ул. Юдина, 13-1,20-46;

ул. Гарнизонная, 1-29, 2-20а;

ул. Громовой, 1-29, 2-30;

ул. Ахматовой, 1;

ул. Фосфорная, 1-5; 2-4, 5-А, 9,11,13,11-А, 15;

ул. Леваневского, 2а, 10, 17.

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