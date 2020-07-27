В Днепре запланировано масштабное отключение света: адреса
Во вторник, 28 июля, в нескольких районах Днепра не будет электричества.
Отключение связано с проведением ремонтных и технических работ, сообщили в пресс-службе ДТЭК "Днепровские электросети".
Свет отключат по таким адресам:
Шевченковский район:
ул. Владимирская, 2-28, 1-17;
ул. Леонтовича, 1-47, 2-32;
ул. Саксаганского, 1-27, 2-30;
ул. Сечевых Стрельцов, 91;
ул. Карабиновская, 17-25;
ул. Выборная, 1.
Соборный район:
ул. Елены Ган;
ул. Маневровая;
ул. Ласточкина;
ул. Достоевского.
Новокодакский район:
ул. Орбитальная, 43-75, 44-76;
пер. Ракитинский, 1-11, 4-10;
ул. Черноземная, 140-180, 141-149;
туп. Проездной, 1-25, 2-26;
ул. Николая Хвылевого, 131;
ул. Ясеневая, 80, 80а;
ул. Новопокровская, 1-75, 2-54.
Индустриальный район:
ул. Верхняя, 2-42, 1-7;
ул. Ветеринарная, 1-21, 2-12;
ул. Журавлиная, 1-13,2-14;
ул. Звонкая, 3-15, 2-16;
ул. Криничная, 1-39, 4-20;
ул. Лобачевского, 2-16,1-15.
Амур-Нижнеднепровский район:
ул. Боевая, 2-18,
ул. Варваровская 1, 9, 13-21;
ул. Новочеркасская, 3-63, 2-64;
ул. Поленовая, 1-59, 2-60;
ул. Гагринская, 8-38, 27-71;
пер.Солончаковый, 1-15, 1-19;
ул. Гринченко, 109-117.
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