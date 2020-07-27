В Днепре запланировано масштабное отключение света: адреса

Алина Рашевская Жизнь города 14:56, 27.07.2020

Во вторник, 28 июля, в нескольких районах Днепра не будет электричества.

Отключение связано с проведением ремонтных и технических работ, сообщили в пресс-службе ДТЭК "Днепровские электросети".

Свет отключат по таким адресам:

Шевченковский район:

  • ул. Владимирская, 2-28, 1-17;

  • ул. Леонтовича, 1-47, 2-32;

  • ул. Саксаганского, 1-27, 2-30;

  • ул. Сечевых Стрельцов, 91;

  • ул. Карабиновская, 17-25;

  • ул. Выборная, 1.

Соборный район:

  • ул. Елены Ган;

  • ул. Маневровая;

  • ул. Ласточкина;

  • ул. Достоевского.

Новокодакский район:

  • ул. Орбитальная, 43-75, 44-76;

  • пер. Ракитинский, 1-11, 4-10;

  • ул. Черноземная, 140-180, 141-149;

  • туп. Проездной, 1-25, 2-26;

  • ул. Николая Хвылевого, 131;

  • ул. Ясеневая, 80, 80а;

  • ул. Новопокровская, 1-75, 2-54.

Индустриальный район:

  • ул. Верхняя, 2-42, 1-7;

  • ул. Ветеринарная, 1-21, 2-12;

  • ул. Журавлиная, 1-13,2-14;

  • ул. Звонкая, 3-15, 2-16;

  • ул. Криничная, 1-39, 4-20;

  • ул. Лобачевского, 2-16,1-15.

Амур-Нижнеднепровский район:

  • ул. Боевая, 2-18,

  • ул. Варваровская 1, 9, 13-21;

  • ул. Новочеркасская, 3-63, 2-64;

  • ул. Поленовая, 1-59, 2-60;

  • ул. Гагринская, 8-38, 27-71;

  • пер.Солончаковый, 1-15, 1-19;

  • ул. Гринченко, 109-117.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что на Днепропетровщине подросток пропал в свой день рождения.

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