В Днепре запланировано масштабное отключение света: адреса

Во вторник, 28 июля, в нескольких районах Днепра не будет электричества.

Отключение связано с проведением ремонтных и технических работ, сообщили в пресс-службе ДТЭК "Днепровские электросети".

Свет отключат по таким адресам:

Шевченковский район:

ул. Владимирская, 2-28, 1-17;

ул. Леонтовича, 1-47, 2-32;

ул. Саксаганского, 1-27, 2-30;

ул. Сечевых Стрельцов, 91;

ул. Карабиновская, 17-25;

ул. Выборная, 1.

Соборный район:

ул. Елены Ган;

ул. Маневровая;

ул. Ласточкина;

ул. Достоевского.

Новокодакский район:

ул. Орбитальная, 43-75, 44-76;

пер. Ракитинский, 1-11, 4-10;

ул. Черноземная, 140-180, 141-149;

туп. Проездной, 1-25, 2-26;

ул. Николая Хвылевого, 131;

ул. Ясеневая, 80, 80а;

ул. Новопокровская, 1-75, 2-54.

Индустриальный район:

ул. Верхняя, 2-42, 1-7;

ул. Ветеринарная, 1-21, 2-12;

ул. Журавлиная, 1-13,2-14;

ул. Звонкая, 3-15, 2-16;

ул. Криничная, 1-39, 4-20;

ул. Лобачевского, 2-16,1-15.

Амур-Нижнеднепровский район:

ул. Боевая, 2-18,

ул. Варваровская 1, 9, 13-21;

ул. Новочеркасская, 3-63, 2-64;

ул. Поленовая, 1-59, 2-60;

ул. Гагринская, 8-38, 27-71;

пер.Солончаковый, 1-15, 1-19;

ул. Гринченко, 109-117.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что на Днепропетровщине подросток пропал в свой день рождения.