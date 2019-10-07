В Днепре закрыли затопленный из-за непогоды детсад

В Днепре из-за сильного дождя в субботу, 5 октября, затопило детский садик №182 на жилмассиве Западный.

Вода попала внутрь помещения, пропитала потолки. В связи с ЧП детское учреждение закрыли на несколько дней, сообщают в Тelegram-канале "Х**вый Днепр".

В Днепре затопило детский сад Тelegram-канал "Х**вый Днепр"

"Последствия дождя для детского сада 182 (ж/м Западный) – печальные. На два дня закрыт сад, вот только родителям хочется верить, что только на два дня!" – сказано в сообщении.

Его автор опубликовал фотографии из здания детского садика, на которых видно, насколько сильно пострадали помещения.

В Днепре затопило детский сад Тelegram-канал "Х**вый Днепр"

В Днепре затопило детский сад Тelegram-канал "Х**вый Днепр"

В Днепре затопило детский сад Тelegram-канал "Х**вый Днепр"

В Днепре затопило детский сад Тelegram-канал "Х**вый Днепр"

В Днепре затопило детский сад Тelegram-канал "Х**вый Днепр"

В Днепре затопило детский сад Тelegram-канал "Х**вый Днепр"

Ранее OBOZREVATEL писал, что студенты Национального технического университета "Днепровская политехника", которых 5 октября переселили из второго общежития из-за риска обвала здания, будут обеспечены комфортными условиями проживания.

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