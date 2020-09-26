В Днепре зафиксированы три новые смерти от коронавируса

София Закревская Жизнь города 10:00, 26.09.2020

По состоянию на утро субботы, 26 сентября, в Днепре коронавирусом заразились 3 469 человек. За минувшие сутки диагноз подтвердился у 172 днепрян.

На данный момент на лечении находятся 1 599 человек. 357 пациентов получают его стационарно, сообщили в департаменте здравоохранения Днепровского городского совета.

Десять заболевших находятся в крайне тяжелом состоянии, шестеро из них подключены к аппарату ИВЛ. Победить болезнь удалось 1 870 жителям Днепра.

С начала эпидемии в Днепре зафиксировано 52 летальных случая COVID-19, три – за последние сутки.

Где можно заразиться коронавирусом в Днепре:

Ранее OBOZREVATEL сообщал о том, что Украина побила новый рекорд по суточному приросту больных коронавирусом. Официально подтверждены 195 504 случая COVID-19, из них 3 833 – обнаружены за прошедшие сутки.

Комментировать
Днепр Жизнь города

Смотрите также

Раду обязали создать ВСК по "вагнеровцам"

В сеть попала информация о вымогательстве Тимошенко и Корниенко 40 млн с фермера

Офицер ВМС США: Россию может возглавить националист, а Украина – на правильном пути

Боррель напомнил Зеленскому о реформах: ЕС – не банкомат

ОПЗЖ выдвинула кандидатом в Краматорске 19-летнего сына Королевской