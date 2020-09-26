В Днепре зафиксированы три новые смерти от коронавируса

По состоянию на утро субботы, 26 сентября, в Днепре коронавирусом заразились 3 469 человек. За минувшие сутки диагноз подтвердился у 172 днепрян.

На данный момент на лечении находятся 1 599 человек. 357 пациентов получают его стационарно, сообщили в департаменте здравоохранения Днепровского городского совета.

Десять заболевших находятся в крайне тяжелом состоянии, шестеро из них подключены к аппарату ИВЛ. Победить болезнь удалось 1 870 жителям Днепра.

С начала эпидемии в Днепре зафиксировано 52 летальных случая COVID-19, три – за последние сутки.

Где можно заразиться коронавирусом в Днепре:

Ранее OBOZREVATEL сообщал о том, что Украина побила новый рекорд по суточному приросту больных коронавирусом. Официально подтверждены 195 504 случая COVID-19, из них 3 833 – обнаружены за прошедшие сутки.