В Днепре зафиксированы две новые смерти от коронавируса

Алина Рашевская Жизнь города 08:45, 6.10.2020

По состоянию на утро вторника, 6 октября, в Днепре коронавирусом заразились 5 040 человек, 267 из них – за последние сутки.

На данный момент на лечении находятся 2 750 человек. 331 пациент получает его стационарно, сообщили в Департаменте здравоохранения Днепровского городского совета.

Шесть заболевших находятся в крайне тяжелом состоянии, один из них подключен к аппарату ИВЛ. Победить болезнь удалось 2 290 жителям Днепра. С начала пандемии в Днепре зафиксировано 67 летальных случаев COVID-19.

Где можно заразиться коронавирусом в Днепре:

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что пренебрежение правилами санитарной безопасности является одной из причин быстрого распространения COVID-19.

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Днепр Жизнь города

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