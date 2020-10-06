В Днепре зафиксированы две новые смерти от коронавируса

По состоянию на утро вторника, 6 октября, в Днепре коронавирусом заразились 5 040 человек, 267 из них – за последние сутки.

На данный момент на лечении находятся 2 750 человек. 331 пациент получает его стационарно, сообщили в Департаменте здравоохранения Днепровского городского совета.

Шесть заболевших находятся в крайне тяжелом состоянии, один из них подключен к аппарату ИВЛ. Победить болезнь удалось 2 290 жителям Днепра. С начала пандемии в Днепре зафиксировано 67 летальных случаев COVID-19.

Где можно заразиться коронавирусом в Днепре:

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что пренебрежение правилами санитарной безопасности является одной из причин быстрого распространения COVID-19.