В Днепре зафиксированы две новые смерти от коронавируса
По состоянию на утро понедельника, 28 сентября, в Днепре коронавирусом заразились 3 545 человек. За минувшие сутки диагноз подтвердился у 57 днепрян.
На данный момент на лечении находятся 1 675 человек. 389 пациентов получают его стационарно, сообщили в департаменте здравоохранения Днепровского городского совета.
Восемь заболевших находятся в крайне тяжелом состоянии, шестеро из них подключены к аппарату ИВЛ. Победить болезнь удалось 1 870 жителям Днепра.
С начала эпидемии в Днепре зафиксировано 57 летальных случаев COVID-19.
Где можно заразиться коронавирусом в Днепре:
Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Украине начали действовать новые карантинные зоны.