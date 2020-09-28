В Днепре зафиксированы две новые смерти от коронавируса

Алина Рашевская Жизнь города 10:07, 28.09.2020

По состоянию на утро понедельника, 28 сентября, в Днепре коронавирусом заразились 3 545 человек. За минувшие сутки диагноз подтвердился у 57 днепрян.

На данный момент на лечении находятся 1 675 человек. 389 пациентов получают его стационарно, сообщили в департаменте здравоохранения Днепровского городского совета.

Восемь заболевших находятся в крайне тяжелом состоянии, шестеро из них подключены к аппарату ИВЛ. Победить болезнь удалось 1 870 жителям Днепра.

С начала эпидемии в Днепре зафиксировано 57 летальных случаев COVID-19.

Где можно заразиться коронавирусом в Днепре:

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Украине начали действовать новые карантинные зоны.

Комментировать
Днепр Жизнь города

Смотрите также

Гармаш: на Донбасс должна вернуться реальная Украина, иначе начнется гражданская война

Россия сдувается, скоро ей будет не до Армении

Как выглядел реальный СССР в 1961 году

Война в Нагорном Карабахе: Россия боится схлестнуться с Турцией

ЕС не откроет границы для украинцев: показатель COVID-19 оказался выше в шесть раз