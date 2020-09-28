В Днепре зафиксированы две новые смерти от коронавируса

По состоянию на утро понедельника, 28 сентября, в Днепре коронавирусом заразились 3 545 человек. За минувшие сутки диагноз подтвердился у 57 днепрян.

На данный момент на лечении находятся 1 675 человек. 389 пациентов получают его стационарно, сообщили в департаменте здравоохранения Днепровского городского совета.

Восемь заболевших находятся в крайне тяжелом состоянии, шестеро из них подключены к аппарату ИВЛ. Победить болезнь удалось 1 870 жителям Днепра.

С начала эпидемии в Днепре зафиксировано 57 летальных случаев COVID-19.

Где можно заразиться коронавирусом в Днепре:

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