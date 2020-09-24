В Днепре зафиксированы две новые смерти от коронавируса

По состоянию на утро четверга, 24 сентября, в Днепре коронавирусом заразились 3 130 человек. За минувшие сутки диагноз подтвердился у 126 днепрян.

На данный момент на лечении находятся 1 502 человека. 382 пациента получают его стационарно, сообщили в департаменте здравоохранения Днепровского городского совета.

Семь заболевших находятся в крайне тяжелом состоянии, шестеро из них подключены к аппарату ИВЛ. Победить болезнь удалось 1 628 жителям Днепра.

С начала эпидемии в Днепре зафиксировано 48 летальных случаев COVID-19.

Где можно заразиться коронавирусом в Днепре:

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