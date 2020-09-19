В Днепре зафиксированы две новые смерти от коронавируса

По состоянию на утро субботы, 19 сентября, в Днепре коронавирусом заразились 2 488 человек. За минувшие сутки диагноз подтвердился у 168 днепрян.

На данный момент на лечении находятся 1 012 человек. 280 пациентов получают его стационарно, сообщили в департаменте здравоохранения Днепровского городского совета.

Шестеро заболевших находятся в крайне тяжелом состоянии, двое из них подключены к аппарату ИВЛ. Победить болезнь удалось 1 476 жителям Днепра.

С начала эпидемии в Днепре зафиксировано 42 летальных случая COVID-19.

Где можно заразиться коронавирусом в Днепре:

Ранее OBOZREVATEL сообщал о том, что на утро 19 сентября в Украине официально коронавирусом заразились 172 712 человек. Из них 3 240 – за минувшие сутки.