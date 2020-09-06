В Днепре зафиксирована новая смерть от коронавируса

По состоянию на утро воскресенья, 6 сентября, в Днепре зафиксировали 18 новых случаев заражения COVID-19.

С начала эпидемии положительный тест получили 1523 жителя города. На данный момент на лечении находятся 514 человек, сообщили в департаменте здравоохранения Днепровского городского совета.

Шестеро заболевших находятся в крайне тяжелом состоянии, трое из них – на аппарате ИВЛ. Победить болезнь удалось 1009 жителям Днепра.

Всего с начала пандемии в Днепре зафиксировали 32 летальных случая коронавируса, один из них – за прошедшие сутки.

Где можно заразиться коронавирусом в Днепре:

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в мире появился новый эпицентр COVID-19.

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