В Днепре зафиксирована новая смерть от коронавируса

Коронавирус в Днепре. 24tv.ua
По состоянию на утро воскресенья, 6 сентября, в Днепре зафиксировали 18 новых случаев заражения COVID-19.
С начала эпидемии положительный тест получили 1523 жителя города. На данный момент на лечении находятся 514 человек, сообщили в департаменте здравоохранения Днепровского городского совета.
Шестеро заболевших находятся в крайне тяжелом состоянии, трое из них – на аппарате ИВЛ. Победить болезнь удалось 1009 жителям Днепра.
Всего с начала пандемии в Днепре зафиксировали 32 летальных случая коронавируса, один из них – за прошедшие сутки.
Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в мире появился новый эпицентр COVID-19.
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