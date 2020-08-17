В Днепре зафиксирована новая смерть от коронавируса

По состоянию на утро понедельника, 17 августа, в Днепре зафиксировали девять новых случаев заражения COVID-19.

С начала эпидемии положительный тест получили 888 жителей города. На данный момент на лечении находятся 222 человека, сообщили в департаменте здравоохранения Днепровского городского совета.

Четверо заболевших находятся в крайне тяжелом состоянии, один из них – на аппарате ИВЛ. Победить болезнь удалось 666 жителям Днепра.

Всего с начала пандемии в Днепре зафиксировали 17 летальных случаев коронавируса, один из них – за прошедшие сутки.

Где можно заразиться коронавирусом в Днепре:

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Италии усилили карантин из-за резкого скачка заражений коронавирусом.

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