В Днепре зафиксирована новая смерть от коронавируса

По состоянию на утро вторника, 4 августа, в Днепре зафиксировали восемь новых случаев зараженияCOVID-19.

С начала эпидемии положительный тест получили 728 жителей города. 10 днепрян сейчас ожидают результатов исследования в 21-й больнице, сообщили в департаменте здравоохранения Днепровского городского совета.

На данный момент с недугом борется 151 человек. В тяжелом состоянии находятся три пациента, один из них на аппарате ИВЛ. 577 горожан уже победили COVID-19.

Всего с начала пандемии в Днепре зафиксировали 15 летальных случаев коронавируса, один из них - за прошедшие сутки.

Где можно заразиться коронавирусом в Днепре:

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что пик COVID-19 в Украине еще впереди, ученые дали прогноз до конца августа.