В Днепре зафиксирован резкий всплеск заболеваемости коронавирусом

По состоянию на утро субботы, 5 сентября, в Днепре коронавирусом заразились 1505 человек, 38 из них – за последние сутки.

На данный момент на лечении находятся 496 человек. 225 пациентов получают его стационарно, сообщили в департаменте здравоохранения Днепровского городского совета.

Шесть заболевших находятся в крайне тяжелом состоянии, трое из них подключены к аппарату ИВЛ. Победить болезнь удалось 1009 жителям Днепра.

С начала пандемии в Днепре зафиксирован 31 летальный случай COVID-19.

Где можно заразиться коронавирусом в Днепре:

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Украине впервые число новых больных коронавирусом превысило 2,8 тысяч. Скончались от болезни 50 пациентов, выздоровели – 1036.

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