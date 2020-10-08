В Днепре зафиксирован новый антирекорд по количеству заболевших COVID-19

Алина Рашевская Жизнь города 09:40, 8.10.2020

По состоянию на утро 8 октября в Днепре коронавирусом заразились 5 673 человека. За минувшие сутки диагноз подтвердился у 359 днепрян, что стало новым антирекордом по суточному приросту.

На данный момент на лечении находятся 3 183 человека. 309 пациентов получают его стационарно, сообщили в департаменте здравоохранения Днепровского городского совета.

Победить болезнь удалось 2 490 жителям Днепра. 73 зараженных COVID-19 умерли.

Где можно заразиться коронавирусом в Днепре:

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Днепре женщина с COVID-19 родила здорового ребенка.

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Днепр Жизнь города

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