В Днепре зафиксирован новый антирекорд по количеству заболевших COVID-19

По состоянию на утро 8 октября в Днепре коронавирусом заразились 5 673 человека. За минувшие сутки диагноз подтвердился у 359 днепрян, что стало новым антирекордом по суточному приросту.

На данный момент на лечении находятся 3 183 человека. 309 пациентов получают его стационарно, сообщили в департаменте здравоохранения Днепровского городского совета.

Победить болезнь удалось 2 490 жителям Днепра. 73 зараженных COVID-19 умерли.

Где можно заразиться коронавирусом в Днепре:

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Днепре женщина с COVID-19 родила здорового ребенка.