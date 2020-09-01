В Днепре зафиксирован новый антирекорд по количеству заболевших COVID-19

По состоянию на утро 1 сентября в Днепре коронавирусом заразились 1368 человек. За минувшие сутки диагноз подтвердился у 55 днепрян, что стало новым антирекордом по суточному приросту.

На данный момент на лечении находятся 467 человек. 229 пациентов получают его стационарно, сообщили в департаменте здравоохранения Днепровского городского совета.

Победить болезнь удалось 901 жителю Днепра. 28 зараженных COVID-19 умерли.

Где можно заразиться коронавирусом в Днепре:

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, представитель Всемирной организации здравоохранения Дэвид Набарро заявил, что Швеция, которая ввела мягкие ограничения для борьбы с коронавирусом, должна стать примером для других стран.

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